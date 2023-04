Transações na Cardano disparam conforme blockchain atrai grandes investidores

O blockchain Cardano registrou nas últimas semanas um novo crescimento no seu volume de transações, em especial nas movimentações de alto valor. O movimento, segundo um analista, indica que o projeto tem atraído cada vez mais os grandes investidores, o que deve ajudar na valorização de sua criptomoeda, a ada.

Em um post no Twitter, o analista AliCharts compartilhou um registro da plataforma IntoTheBlock que mostra uma ascensão nas transações de alto valor. Para ele, o novo crescimento sugere que "a atividade na rede da Cardano está aquecendo, conforme investidores institucionais e baleias [grandes investidores] se movimentam".

Ele disse ainda que a métrica era um "sinal que apoia a tendência de valorização da ada" no curto e no médio prazo. A criptomoeda nativa do blockchain acumula ganhos de mais de 50% em 2023, segundo dados do site CoinMarketCap, e atualmente está entre as dez maiores do mercado.

Large $ADA transactions are on the rise, suggesting that #Cardano network activity is heating up as institutional players and whales make their moves.

This is a bullish sign supporting the #ADA uptrend! pic.twitter.com/Z6zOiDgdkX

— Ali (@ali_charts) April 15, 2023