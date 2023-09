CEO da Binance nega rumores sobre riscos financeiros: "Sem problemas de liquidez"

Changpeng Zhao, CEO da Binance, usou as redes sociais na última quinta-feira, 7, para rebater rumores recentes sobre possíveis problemas financeiros que a corretora de criptomoedas estaria enfrentado. Em um post na rede social X, antigo Twitter, o executivo criticou as especulações.

Zhao destacou que os rumores giram em torno de "muitas notícias e rumores negativos", incluindo "ondas de saques de clientes, processos judiciais, fechamento de canais de conversão fiduciária, fim de produtos, demissões e saídas de mercados".

Entretanto, o CEO da maior corretora de criptomoedas do mundo afirmou que a Binance está "sem problemas de liquidez": "Todos os os saques [e depósitos] são tratados adequadamente. Todos os fundos dos clientes estão seguros e 100% protegidos por reservados".

Além disso, Zhao citou "processos judiciais vencidos, movimentos de saque processados e depois depósitos recordes, novos canais de conversão fiduciária, um encerramento suave de produtos antigos e o lançamento de novos produtos, novas contratações e a chegada em novos mercados".

"A Binance provavelmente também tem a menor rotatividade de equipe fundadora de qualquer startup de tecnologia do nosso tamanho e idade, no mundo", disse o executivo, sem fornecer nenhum dado para justificar a afirmação. Por fim, ele ressaltou o foco da empresa em continuar "construindo".

Saw some debates in the community. When you do the right thing, and there is FUD, you don't have to do anything. The community defends you.

Let me summarize. There have been a lot of negative news/rumors, bank runs, lawsuits, closing of fiat channels, product wind downs,…

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) September 7, 2023