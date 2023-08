Binance troca cartão por nova ferramenta de pagamento com criptomoedas no Brasil

A corretora de criptomoedas Binance anunciou na última quarta-feira, 23, que vai encerrar o seu programa Binance Card no Brasil, deixando de oferecer a opção de clientes terem um cartão de débito para pagamentos em criptomoedas. A iniciativa será substituída pelo Binance Pay, um sistema de pagamentos por meio de aproximação, diretamente no smartphone.

De acordo com a exchange, o cartão de débito será encerrado em todos os países da América Latina e do Oriente Médio. Em comunicado enviado à EXAME, a corretora explicou que o cartão vinha sendo "utilizado pelos usuários da Binance para pagar despesas básicas do dia a dia usando seus criptoativos".

Entretanto, a corretora estima que "apenas uma pequena parcela de nossos usuários (menos de 1% dos usuários nos mercados em questão) serão impactados por essa mudança. O cartão será descontinuado a partir de 21 de setembro de 2023. As contas da Binance em todo o mundo não serão afetadas".

No lugar do Binance Card, a exchange anunciou na última terça-feira, 22, o lançamento no Brasil do Binance Pay, que promete ser uma "opção de tecnologia de pagamento com criptomoedas que foi desenvolvida pela Binance, segura, sem fronteiras e sem contato". Ela já está disponível para usuários e funciona por aproximação.

Binance Pay

Segundo a Binance, o Binance Pay permite realizar pagamentos com mais de 70 tipos diferentes de criptomoedas, incluindo bitcoin, ether e USDT. "Os usuários não pagam taxas, enquanto os comerciantes e fornecedores podem aceitar pagamentos usando uma solução que transfere os fundos de forma segura de carteira para carteira em segundos", diz a empresa.

Guilherme Nazar, diretor-geral da Binance no Brasil, destacou que "o pagamento é um dos casos de uso mais populares das criptomoedas, que tem visto um aumento contínuo na adoção. Empresas e comerciantes podem se beneficiar da rapidez no processamento, baixos custos e segurança fornecida por esse meio de pagamento".

"Esperamos que o Binance Pay seja especialmente relevante para empresas no Brasil, já que o país registra uma das maiores taxas de aumento na adoção de criptomoedas. Ao aceitar criptomoedas como método de pagamento, eles ampliarão o leque de potenciais novos consumidores", observou.

O Binance Pay funciona em outros países desde 2021. Atualmente, ele conta com 12 milhões de usuários registrados e US$ 98 bilhões processados em pagamentos. Entre as funcionalidades já disponíveis, estão o uso em plataformas de jogos, para recarga de celulares pré-pagos e em alguns e-commerces.

