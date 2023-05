Celsius vai retirar R$ 3,8 bilhões em ether do Lido após liberação de saques

A Celsius, uma empresa de empréstimo de criptomoedas que declarou falência em 2022, parece ter se aproveitado de uma atualização no protocolo de staking Lido que foi implementada na última segunda-feira, 16. Poucas horas depois da atualização, dados mostraram os planos de realizar uma retirada de US$ 781 milhões (R$ 3,8 bilhões, na cotação atual) em ethers da plataforma.

Em 15 de maio, foi identificada uma transação nas carteiras da Celsius de 428.015 stETH (ether depositado no Lido) para a carteira de ether no Lido. Com a atualização, os usuários podem trocar o stETH que receberam ao depositar o ether pela própria criptomoeda, por isso, muitos acreditam que o movimento foi o início da preparação para a retirada.

Os dados de blockchain apontam que a Celsius realizou um saque teste de 0.1 stETH algumas horas depois. De acordo com um dos credores da Celsius, Simon Dixon, a empresa poderia estar "se preparando para fazer stake diretamente, sem o Lido no meio". A quantia também pode ser usada como uma garantia de empréstimo para os planos de reestruturação da Celsius, acrescentou.

A empresa de inteligência blockchain Arkham Intelligence destacou que a Celsius transferiu 40.928 ethers na semana passada para um contrato inteligente chamado "Figment ETH2 Beacon Depositor 1". O valor foi então movido para o contrato de depósito da Beacon Chain - onde é possível fazer depósitos diretos de ether - da Ethereum em 12 de maio.

O Lido, que cobra uma comissão de depósito de 10%, habilitou saques em 15 de maio com uma atualização do protocolo para a versão 2. "O Lido V2 introduz dois componentes principais, com o mais importante voltado para os saques de ether. Isso permite que os stakers de ether com o Lido façam a retirada diretamente de ETH através do protocolo", explicou o anúncio da atualização.

O Lido atualmente é responsável por 29% de todo ether depositado na Ethereum: são 6,27 milhões de unidades da criptomoeda, avaliadas em cerca de US$ 11,3 bilhões. Enquanto isso, havia 54.046 ethers atualmente na fila de saque do protocolo antes do montante da Celsius, de acordo com a empresa de análise Nansen. A empresa falida solicitou que seus saques sejam processados em grupos de 1 mil ethers por vez.

O que é o Lido?

Com a atualização, o Lido busca facilitar o processo de entrada e saída de seus investidores. O protocolo foi criado na esteira da mudança do mecanismo de consenso da Ethereum em setembro de 2022, que passou a ser de prova de participação (proof-of-stake). Nele, os validadores precisam bloquear ethers no blockchain para assumir a função, em um processo conhecido como staking.

O objetivo do Lido é aumentar o poder de validadores individuais ao reuni-los em uma comunidade e, ao mesmo tempo, trazer mais liquidez e rentabilidade para a operação. Ao realizar o depósito de ether no protocolo, o validador recebe em troca um token pareado ao ether, que pode ser negociado. Com isso, o validador pode negociar o ativo sem precisa sacá-lo.

Anteriormente, apenas essa versão do token - chamado de staked ether - podia ser sacado. Agora, é possível sacar diretamente o ether. A mudança reflete uma atualização na própria Ethereum, a Shanghai. Concluída em abril deste ano, ela passou a permitir os saques de ethers bloqueados na rede, tanto os depositados quanto os recebidos pelos validadores como recompensa.

