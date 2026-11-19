A Ledger alertou clientes que compraram carteiras de hardware em Berlim desde janeiro de 2026 a entrar em contato com sua equipe de suporte enquanto a empresa investiga relatos de dispositivos adulterados na Alemanha e nos Emirados Árabes Unidos.

Em uma atualização publicada na quarta-feira, a Ledger disse que sua investigação sobre uma campanha de adulteração de carteiras de hardware havia identificado vários dispositivos suspeitos em Berlim. A empresa também reconheceu relatos de dispositivos adulterados em Dubai, onde dois clientes relataram recentemente perder um total combinado de US$ 604.000 em criptomoedas.

A Ledger disse que os incidentes estavam ligados à mesma campanha de adulteração do canal de distribuição investigada pela primeira vez no Sudeste Asiático em outubro, quando a empresa pediu à revendedora autorizada CryptoBilis que suspendesse as vendas e os envios em meio a relatos de roubos de criptomoedas. A Ledger também confirmou que um Ledger Nano Gen 5 havia sido afetado na região.

Segundo a fabricante de carteiras de hardware, todos os dispositivos adulterados confirmados continham modificações físicas semelhantes, projetadas para capturar as frases de recuperação dos usuários durante a configuração. A empresa disse não ter encontrado nenhuma vulnerabilidade em seu chip seguro ou sistema operacional e nenhum caso confirmado envolvendo dispositivos comprados diretamente em seu site.

A Ledger também oferece inspeções físicas, incluindo análise por raios X, em sua fábrica em Vierzon, na França, para clientes preocupados com a possibilidade de seus dispositivos terem sido comprometidos.

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