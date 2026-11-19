Big data, tecnologia financeira e inteligência artificial reúnem as três funções que mais devem crescer em termos percentuais até 2030. Segundo o relatório Future of Jobs 2025, do Fórum Econômico Mundial (WEF), a demanda por especialistas em big data deve avançar 110%, a de engenheiros fintech, 95%, e a de especialistas em IA e machine learning, 85%.

O levantamento ouviu mais de mil empresas, que respondem por mais de 14 milhões de empregos em 55 economias. O ranking considera a variação percentual. Em números absolutos, o WEF projeta que as funções de linha de frente, como trabalhadores rurais e motoristas de entrega, devem ter o maior crescimento de empregos.

O que os dados indicam para o Brasil

No recorte brasileiro, produzido com análise da Fundação Dom Cabral (FDC), 37% das habilidades dos trabalhadores devem mudar até 2030, e quase nove em cada dez empresas buscam aprimorar as competências de suas equipes nos próximos cinco anos. Além disso, 53% dos empregadores brasileiros indicam habilidades tecnológicas como prioridade de requalificação. A IA e outras tecnologias respondem por esse impacto de 37% das habilidades.

No cenário global, 39% das habilidades hoje exigidas tendem a ser transformadas ou tornar-se obsoletas até 2030. Se a força de trabalho fosse um grupo de 100 pessoas, 59 precisariam de requalificação ou aprimoramento até 2030.

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A oferta de profissionais ainda é menor que a demanda

A Brasscom, associação das empresas de tecnologia, aponta o descompasso. Entre 2019 e 2024, o mercado necessitou de 665 mil novos profissionais, mas apenas cerca de 464 mil foram formados, um déficit de 30,2%.

A 29ª CEO Survey 2026, da PwC, mostra o reflexo nas empresas: 33% dos CEOs do Brasil afirmam ter dificuldades para contratar os talentos necessários à transformação de suas organizações, acima da média global de 23%.

Como migrar para big data, fintech e IA

Quais habilidades pesam mais

Segundo o WEF, IA e big data, redes e cibersegurança e alfabetização tecnológica lideram as habilidades em ascensão. O pensamento analítico é a habilidade mais procurada no mercado, destacada como essencial por 70% das empresas pesquisadas.

O que o estudo diz sobre formação

No Brasil, nove em cada dez empresas indicaram intenção de aprimorar habilidades tecnológicas, mas o foco principal está na contratação de profissionais já capacitados, segundo o estudo. Para um representante da FDC, parceira da pesquisa no Brasil, a agenda de formação, qualificação e treinamento tornou-se imperativa.

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MBAs como caminho de aprofundamento

Entre as alternativas de formação, os MBAs online são caminhos para aprofundar conhecimentos e ampliar a visão profissional. Para analistas, coordenadores e gestores, o formato permite estudar em paralelo à rotina de trabalho e, conforme a área escolhida, se aproximar de temas como dados, finanças e inteligência artificial.

O que acompanhar até 2030

Segundo o WEF, 86% dos empregadores consultados esperam que a IA e as tecnologias de processamento de informação transformem seus negócios até 2030. Novas edições do relatório e dados de entidades como a Brasscom permitem verificar se a demanda projetada se confirma nas vagas abertas.

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