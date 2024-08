Caso Trump não vença as eleições, o que pode acontecer com o bitcoin?

Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos e atual candidato nas próximas eleições, mudou drasticamente sua opinião sobre o bitcoin e os criptoativos nos últimos tempos. Em sua campanha atual, ele se autodeclarou como um “criptopresidente” e afirma com clareza o seu apoio ao setor de ativos digitais.

O candidato, que recebe doações políticas em criptomoedas e já lucrou significativamente com coleções de tokens não fungíveis (NFTs) de si próprio, já fez promessas de campanha que incluem o incentivo à mineração para ter “todo o bitcoin restante produzido nos EUA” e a demissão de Gary Gensler, presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês). Sob o seu comando, a autarquia ficou famosa por ter uma “mão de ferro” ao regular os criptoativos no país.

Trump x Kamala Harris

Por outro lado, a atual vice-presidente e candidata do Partido Democrata, Kamala Harris, possui uma abordagem bem diferente para a classe de ativos, similar ao presidente atual, Joe Biden.

Isso fez com que especialistas e investidores de criptomoedas de todo o mundo acompanhassem de perto os desdobramentos das eleições norte-americanas, que ainda não possuem uma previsão concreta de vitória.

Apesar das grandes expectativas de que uma vitória de Trump possa trazer desdobramentos positivos para a regulação das criptomoedas nos EUA e até mesmo um movimento de alta para o bitcoin, pode ser que o resultado da eleição não seja tão determinante assim para a criptomoeda.

Enquanto muitos apostam em Trump como a opção mais positiva para as criptomoedas, Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, aponta que mesmo em um cenário em que o candidato não vença as eleições, não será “o fim” para o bitcoin:

“O bitcoin vai subir mais se o Donald Trump ganhar a eleição, não tem o que fazer em relação a isso porque o mercado já entende que ele vai governar de uma forma muito pró-cripto. Mas acho que se ele não ganhar, o bitcoin vai sofrer um pouco mas invariavelmente vai voltar a subir por conta da forte demanda que temos no lado institucional”, disse ele, mencionando a demanda pelos ETFs de bitoin à vista nos EUA e a adoção de grandes empresas e bancos.

