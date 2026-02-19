No Brasil, 70% dos profissionais de marketing digital estão otimistas com o futuro do setor. A grande maioria vê a possibilidade para crescimento pessoal e desenvolvimento da carreira como principal fator para o otimismo.

Ainda, segundo a pesquisa da Reportei, ferramenta brasileira de relatórios e dashboards de marketing:

34,57% dos respondentes estão muito otimistas em relação ao futuro do marketing digital nos próximos dois anos.

17,28% tem opinião neutra.

12%,34% estão preocupados ou pessimistas.

O que os profissionais de marketing querem?

Quando questionados sobre os principais objetivos para 2026, 58,33% afirmam que desejam aumentar a renda, enquanto 13,10% buscam maior estabilidade profissional. Apenas 3,57% indicam a intenção de escalar equipes.

A pesquisa ouviu 186 profissionais que atuam majoritariamente como donos de agência (32,14%), analistas de marketing (20,24%) e gestores de tráfego (15,48%), com forte presença de perfis experientes.

Do total de respondentes, 57,14% trabalham na área há mais de seis anos, sendo 34,52% com mais de uma década de atuação no mercado.

Otimismo de um mercado de pequenas e médias empresas

O levantamento também mostra que a percepção positiva está presente mesmo em um mercado formado, em grande parte, por pequenas e médias operações.

Mais de 70% dos profissionais de marketing atendem até sete clientes simultaneamente, e a maioria dos anunciantes investe até R$5 mil por mês em mídia paga por cliente.

Renan Caixeiro, co-fundador e CMO do Reportei, explica:

“A inteligência artificial e o uso estratégico de dados estão permitindo que profissionais menores operem com nível de sofisticação que antes era restrito a grandes estruturas.

Nos próximos anos, a diferença competitiva não estará só em quem investe mais, mas em quem interpreta melhor os dados e consegue transformar informação em decisão rápida.

O marketing brasileiro tende a ficar mais técnico, mais orientado à performance e, ao mesmo tempo, mais estratégico e isso eleva o nível do setor como um todo”, avalia.

Para ele, os dados mostram um mercado mais maduro e menos dependente de ciclos de hype, que o otimismo não está baseado apenas em crescimento de investimento, mas em ganho de eficiência.”