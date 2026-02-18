CEO do Goldman Sachs revela que possui bitcoin, após anos de ceticismo

O CEO do Goldman Sachs, David Solomon, afirmou que possui uma pequena quantidade de bitcoin, marcando uma mudança de tom após anos de posicionamento cauteloso em relação à criptomoeda. A declaração foi feita durante participação no World Liberty Forum, realizado na Flórida.

Segundo a Bloomberg, Solomon descreveu sua exposição como “muito, muito limitada” e destacou que não se considera um defensor ou analista do ativo digital. Para ele, sua postura é a de um observador do mercado, e não de alguém que busca prever o comportamento do bitcoin.

A revelação representa uma mudança relevante, especialmente considerando suas declarações anteriores. Em 2024, o executivo classificou o bitcoin como um ativo volátil e especulativo, afirmando que não enxergava um caso de uso claro para a criptomoeda. Na época, o banco mantinha distância mais evidente do setor, refletindo incertezas regulatórias e preocupações com riscos.

Mudança em Wall Street

O novo posicionamento de Solomon ocorre em um momento de maior aproximação entre instituições financeiras tradicionais e o mercado de criptoativos. Nos últimos anos, grandes bancos e investidores institucionais passaram a demonstrar maior interesse no setor, impulsionados pelo aumento da adoção e por avanços regulatórios.

Esse movimento também tem sido associado ao ambiente político mais favorável nos Estados Unidos sob a administração do presidente Donald Trump, que tem adotado uma postura considerada mais aberta ao desenvolvimento do setor.

Historicamente, o Goldman Sachs adotou uma abordagem cautelosa em relação às criptomoedas, em parte devido a restrições regulatórias e preocupações com estabilidade e conformidade. No entanto, o reconhecimento público de Solomon de que possui bitcoin é visto como um sinal de que o setor financeiro tradicional está, gradualmente, se adaptando à nova realidade digital.

A mudança de postura de executivos de alto escalão reforça a percepção de que o bitcoin, apesar da volatilidade, segue ganhando espaço no debate financeiro global e no portfólio de investidores institucionais.