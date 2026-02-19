Ciência

Experimento com pombos explica por que é difícil largar o celular

Estudo com aves mostrou “rastreamento de sinal”, padrão ligado a desejo e expectativa, que se repete em apps, alertas e redes sociais

Estudo mostra o que pombos revelam sobre dopamina e vício em celular (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Estudo mostra o que pombos revelam sobre dopamina e vício em celular (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 06h50.

Os pombos usados em um experimento de psicologia nos anos 1970 ajudam a explicar por que tantas pessoas hoje têm dificuldade de reduzir o uso de celulares, redes sociais e aplicativos.

De acordo com o New York Times, o estudo observou que, diante de um sinal que indicava recompensa, os animais passaram a priorizar o estímulo visual em vez da própria comida.

Na prática, o psicólogo Robert Boakes, da Universidade de Sydney, percebeu que o comportamento não era motivado por “gratificação instantânea”, mas por um mecanismo que intensifica desejo e expectativa.

O mesmo princípio aparece no uso moderno de telas, marcado por notificações, ícones e alertas que funcionam como gatilhos.

O fenômeno foi chamado de “rastreamento de sinal”, quando o animal se fixa no sinal associado à recompensa e passa a repetir o comportamento, mesmo que isso prejudique sua necessidade real.

Experimento com pombos

No estudo, pombos famintos foram colocados em uma caixa comprida e aprenderam que uma luz piscando em uma extremidade indicava a chegada de comida na outra ponta. No início, as aves ficavam perto do alimento, mas, com o tempo, a luz se tornou o principal foco.

Em alguns casos, os pombos passaram a bicar o sinal milhares de vezes por hora. A atenção era tão absorvida pela luz que alguns animais deixavam de se alimentar, mesmo com comida disponível.

O comportamento chamou atenção porque a luz não era a recompensa em si, mas apenas um aviso de que ela poderia surgir.

A atenção no celular

Neurocientistas apontam que smartphones e aplicativos repetem esse padrão ao transformar sinais em estímulos constantes. Ícones coloridos, pontos vermelhos, vibrações, toques e alertas funcionam como indicadores de possível recompensa, como uma mensagem, curtida ou resposta.

Em vez de oferecer satisfação, esses sinais aumentam a vontade de checar a tela. A repetição cria um ciclo de expectativa e busca por novidades, que pode ocorrer mesmo quando a pessoa tem outras necessidades mais importantes no momento, como descanso, foco ou interação presencial.

Esse tipo de estímulo é reforçado pela imprevisibilidade. Nem toda checagem traz uma recompensa, o que pode manter o comportamento ativo por mais tempo.

Dopamina e vício em celular

Pesquisas em neurociência indicam que a dopamina está ligada à motivação e ao desejo, e não apenas ao prazer. Isso significa que o cérebro pode ser atraído por sinais que sugerem recompensa, mesmo sem experimentar satisfação real depois.

Na prática, o sistema dopaminérgico pode ser ativado por estímulos que preveem algo importante, como pertencimento social. Por isso, o celular se torna um objeto de alta atração, mesmo quando o uso repetido não melhora o humor nem reduz ansiedade.

Esse mecanismo ajuda a explicar por que muitas pessoas relatam que passam tempo no celular sem perceber e, ao final, não se sentem mais descansadas ou satisfeitas.

Como reduzir o tempo de tela

Especialistas sugerem que limitar o tempo pode não ser suficiente se o dispositivo continuar disponível o tempo todo. A recomendação é reduzir a exposição aos sinais que acionam o impulso, criando regras práticas no cotidiano. Veja algumas delas:

  • Definir espaços sem tela em casa, onde celulares, tablets e videogames não ficam disponíveis
  • Evitar o uso no quarto, especialmente entre crianças e adolescentes, concentrando o aparelho em áreas comuns, como cozinha e sala
  • Reduzir o uso solitário, estimulando atividades presenciais que envolvam convivência e participação social
  • Substituir o hábito de checar notificações por rotinas que gerem satisfação mais duradoura, como esportes, leitura e brincadeiras
  • Criar momentos sem celular em horários fixos, como refeições e períodos de descanso

A lógica é diminuir o poder do estímulo constante e ampliar oportunidades de recompensa fora das telas, principalmente em fases de desenvolvimento.

