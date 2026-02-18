Padrão gráfico sinaliza possível queda de 20% para o bitcoin

O bitcoin pode aprofundar as perdas em fevereiro, à medida que sua estrutura gráfica de baixa converge com uma retomada da atividade de baleias na Binance.

Possível queda de 20%

O bitcoin vem formando o que parece ser um padrão de bandeira de baixa (bear pennant) em seu gráfico diário.

Um padrão de bandeira de baixa se forma quando o preço consolida dentro de linhas de tendência convergentes após uma queda acentuada, chamada de “mastro”. Geralmente, o padrão se resolve com mais uma perna de queda, aproximadamente do mesmo tamanho da queda inicial.

No gráfico do BTC, a estrutura surgiu após a forte liquidação em direção à região dos US$ 60 mil. Desde então, o preço se comprimiu em um triângulo cada vez mais estreito, permanecendo abaixo de médias móveis importantes, sinalizando momento fraco.

Um rompimento decisivo abaixo do suporte da bandeira pode abrir espaço para um movimento abaixo dos US$ 56 mil — cerca de 20% abaixo dos níveis atuais — ainda em fevereiro.

Por outro lado, um rompimento acima da linha de tendência superior da bandeira, alinhado com a média móvel exponencial de 20 dias (EMA de 20 dias; a linha verde) em torno de US$ 72.700, pode invalidar completamente a configuração de baixa.

Cenário de baixa reforçado

Até terça-feira, 17, o índice de fluxo de entrada de grandes investidores de bitcoin (média de sete dias) havia disparado para um recorde de 0,619, contra 0,40 no início do mês, segundo dados da CryptoQuant.

O indicador compara as entradas nas exchanges provenientes das 10 maiores transações de BTC com o total de entradas. Seu aumento, segundo o analista Darkfost, associado à CryptoQuant, pode ser interpretado como pressão de venda crescente por parte dos grandes investidores.

Fundo duradouro pode estar próximo

O sinal da Matrixport introduz um contraponto de curto prazo à configuração de baixa.

Nesta semana, o Índice de Sentimento Ganância & Medo da Matrixport acionou um possível sinal de formação de fundo: a média móvel de 21 dias caiu abaixo de zero e agora está virando para cima.

Historicamente, essa combinação coincidiu com “fundos duradouros”, sugerindo que os vendedores podem estar perdendo força.

Isso não descarta mais uma liquidação pontual para baixo, mas aumenta as chances de um rali de alívio antes que qualquer quebra sustentada de baixa se consolide.

