Cardano dispara mais de 12% após 1º pedido de ETF da criptomoeda nos EUA

A ada, criptomoeda da Cardano, lidera as altas no mercado cripto nesta terça-feira, 11. O principal motivo é o otimismo de investidores após a gestora Grayscale entrar com um pedido de lançamento de um ETF do ativo nos Estados Unidos, a primeira solicitação do tipo até então.

Dados da plataforma CoinGecko indicam que, por volta das 11h50, a ada acumula uma alta de 12,7% nas últimas 24 horas, cotada em US$ 0,79. Com isso, o ativo tem o melhor desempenho entre as 100 maiores criptos do mercado. No mesmo período, o bitcoin tem queda de 0,4%, enquanto o ether sobe 0,2%.

A euforia de investidores em torno da criptomoeda da Cardano começou logo após a divulgação sobre o pedido da Grayscale. A solicitação foi enviada à SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, por meio da NYSE Arca, uma subsidiária da empresa responsável pela Bolsa de Nova York.

De acordo com o pedido, a custódia das unidades de ada que seriam adquiridas a partir dos investimentos no ETF ficaria sob responsabilidade da corretora Coinbase. O BNY Mellon, um dos mais antigos bancos dos EUA, foi incluído no pedido como administrador do fundo.

A alta da criptomoeda desde então reflete uma possível antecipação da valorização do ativo com o ETF por parte de investidores. O movimento é comum e já beneficiou outras criptos com pedidos anteriores de ETFs, como o próprio bitcoin e, mais recentemente, o XRP, a Solana e a litecoin.

A SEC tem recebido diversos pedidos de lançamento de ETFs desde a mudança na presidência do regulador após a posse de Donald Trump. A visão de empresas e analistas é que o regulador tende a ser mais favorável ao mercado cripto, facilitando o lançamento de ETFs.

Entretanto, a liberação dos ETFs também exigirá que a SEC mude a classificação atual de diversas criptomoedas. O regulador definiu que a maioria das moedas digitais do setor seriam valores mobiliários, e não commodities, o que inviabiliza o lançamento de ETFs.

Ainda não está claro se a SEC estaria disposta a classificar a criptomoeda da Cardano como uma commodity. O processo de análise do pedido de ETF deve se estender pelos próximos meses, mas, apesar da resposta otimista de investidores, não há garantia de aprovação.