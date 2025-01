Dogecoin, XRP e Solana lideram novos pedidos de ETFs nos Estados Unidos

O mercado de criptomoedas teve dois marcos importantes em 2024, com o lançamento dos primeiros ETFs de bitcoin e ether nos Estados Unidos. Mas o setor não está satisfeito. Agora, a chegada do governo de Donald Trump no país gerou a expectativa de que diversos ativos digitais ganharão fundos de investimento ainda em 2025.

As projeções levam em conta a mudança na presidência da SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Trump indicou Paul Atkins para substituir Gary Gensler como o novo presidente do regulador, que é o responsável por avaliar e aprovar pedidos de lançamento de ETFs.

Atkins é conhecido por ser mais favorável às criptomoedas e deve mudar a classificação de diversas moedas digitais que, hoje, são classificadas pela SEC como valores mobiliários. E a mudança deve abrir as portas para a aprovação de ETFs desses ativos.

Mas isso não significa que todas as criptomoedas ganharão ETFs próprios. Além da mudança de classificação, será preciso que elas também tenham mercados de investidores suficientemente grandes e futuros negociados em bolsas, como a CME.

Nesse sentido, gestoras que já possuem ETFs de bitcoin e ether entraram com uma onda de pedidos de lançamento de ETFs de outras criptos na semana passada, indicando quais ativos têm mais chances de ganharem fundos de investimento nos próximos meses.

Uma delas é a Solana, que já conta com pedidos de ETFs das gestoras VanEck, 21Shares, Canary Capital e Bitwise. Entretanto, a criptomoeda deve demorar mais para ganhar fundos próprios. A projeção atual da Bloomberg é que possíveis aprovações ocorram só em 2026, já que a SEC terá até 260 dias para analisar os pedidos.

Outra grande cripto com pedidos é o XRP, que conta com solicitações de gestoras como a Rex-Osprey, a Canary Capital e a 21Shares. Uma projeção recente do JPMorgan aponta que esses fundos podem atrair entre US$ 3 bilhões e US$ 6 bilhões se forem aprovados.

A expectativa é que a SEC dê uma resposta para esses pedidos ainda no primeiro trimestre de 2025. Outra cripto que pode ganhar ETFs em breve é a dogecoin, com pedidos da Rex-Osprey e da Bitwise que podem ser aprovados em breve, com lançamento potencial até o início de abril.

Indo além dessas três critpomoedas, que estão entre as 10 maiores do mercado, analistas também esperam que outras duas criptos ganhem ETFs em 2025. A primeira é a litecoin, com pedidos de empresas como a CoinShares, a Canary Capital e a Greyscale e chances de aprovação ainda no primeiro trimestre.

A outra é a HBAR, da Hedera, que conta com um pedido da Canary Capital. A expectativa da Bloomberg é que o ativo ganhe um ETF antes da Solana e do XRP, mas ainda não está claro qual seria o tamanho da demanda de investidores por ela.