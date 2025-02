Autor de Pai Rico, Pai Pobre revela qual investimento é "mais inteligente e seguro" que o dólar

O dólar norte-americano apresentou alta significativa nos últimos anos em relação ao real. No entanto, a moeda não é o investimento mais inteligente e seguro a se fazer, se acordo com Robert Kiyosaki, autor do best-seller de finanças pessoais Pai Rico, Pai Pobre.

Para Kiyosaki, o ouro e o bitcoin são os investimentos mais inteligentes e seguros do momento. Isso porque o escritor prevê há anos um grande colapso da economia tradicional e, segundo ele, isso pode acontecer ainda este mês.

WHY I bought more gold and Bitcoin. Answer: Owning gold and Bitcoin is smarter and safer than saving dollars. — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) February 7, 2025

“Por que comprei mais ouro e bitcoin? Resposta: Possuir ouro e bitcoin é mais inteligente e seguro do que economizar dólares”, publicou Robert Kiyosaki em sua conta oficial no X (antigo Twitter).

Em outros momentos, o autor do livro número 1 de finanças pessoais chegou a prever o colapso do mercado de ações neste mês de fevereiro. Para se proteger disso, os investimentos recomendados são o ouro e o bitcoin.

A declação recente de Kiyosaki ocorre em um momento que o ouro teve uma malta histórica, alcançando US$ 2.900 por onça-troy em meio à guerra comercial entre Estados Unidos, China, Canadá e México.

O bitcoin também ronda os US$ 100 mil, marco importante para a criptomoeda, que disparou nos últimos meses. A moeda digital chegou a despencar quando Trump anunciou tarifas contra esses países, mas apresenta recuperação. Na ocasião, Kiyosaki declarou que “os melhores ativos estavam em promoção” e que era a “hora de ficar rico” comprando bitcoin.

