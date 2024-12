Satoshi Nakamoto, criador do bitcoin, supera Bill Gates e está entre os 15 mais ricos do mundo

Satoshi Nakamoto, o misterioso criador do bitcoin, entrou em dezembro para um grupo bastante inesperado para uma figura cuja própria identidade é desconhecida: o de pessoas mais ricas do mundo. Graças ao novo ciclo de alta e recordes do bitcoin, ele inclusive superou bilionários famosos, como Bill Gates.

Dados reunidos pela plataforma de investigação de blockchains Arkham apontam que Nakamoto soma cerca de 1,1 milhão de unidades de bitcoin. O montante está parado há mais de 10 anos, quando o criador do ativo desapareceu, e permanecem inacessíveis para o mercado.

Desde então, porém, a criptomoeda teve uma valorização significativa. Em 2013, cada unidade do ativo valia menos de US$ 300. Hoje, elas valem mais de US$ 100 mil. E foi exatamente essa valorização que transformou o patrimônio de Nakamoto em uma fortuna bilionária.

Após o bitcoin firmar um novo recorde na casa dos US$ 108 mil, o montante acumulado pelo seu criador equivale a cerca de US$ 115 bilhões. A partir do ranking de bilionários da Forbes, a fortuna colocaria Nakamoto na posição de número 12, à frente de bilionários famosos no mercado.

É o caso de Bill Gates, que soma US$ 106 bilhões, Michael Bloomberg, que conta com US$ 104 bilhões, do CEO da Nvidia Jensen Huang, com US$ 113,9 bilhões, e do grupo de herdeiros da família Walton, a controladora do Walmart, cujas fortunas variam de US$ 113 bilhões a US$ 104 bilhões.

Considerando o valor atual do bitcoin, Satoshi Nakamoto também superou o bilionário indiano Mukesh Ambani - com US$ 98,3 bilhões - e o bilionário mexicano Carlos Slim - com US$ 80 bilhões. E a fortuna do desenvolvedor não está distante do top 10. Amancio Ortega, que está na 10ª posição no ranking da Forbes, conta com uma fortuna de US$ 119 bilhões.

Entretanto, diferentemente de todos esses bilionários, a própria identidade de Satoshi Nakamoto é desconhecida. Não se sabe se esse é o seu nome verdadeiro, se ele é homem, mulher ou até se ele não representaria um grupo de pessoas. Além disso, muitos teorizam que Nakamoto pode estar morto.

Na prática, isso significa que toda essa fortuna que não para de crescer graças à valorização do bitcoin pode estar perdida para sempre. Um documentário lançado pela HBO neste ano afirma que Nakamoto não apenas está vivo como seria, na verdade, o desenvolvedor Peter Todd. Todd, porém, nega a ligação, e a própria comunidade cripto não se convenceu da revelação.