TikTok lança tecnologia para reforçar verificação de idade de crianças

O TikTok vai implementar, nas próximas semanas, uma nova tecnologia para reforçar a verificação de idade dos usuários em toda a Europa. A empresa confirmou a informação à Reuters nesta sexta-feira, 16.

A iniciativa ocorre em meio à pressão regulatória para identificar e remover contas de crianças menores de 13 anos.

Como vai funcionar a identificação de idade no TikTok?

Segundo o comunicado da rede social, o sistema foi desenvolvido aós um projeto-piloto de um ano no Reino Unido. A tecnologia usa informações de perfil e o comportamento do usuário para estimar sua idade.

As contas sinalizadas não serão banidas automaticamente: antes, passarão pela revisão de moderadores especializados.

De acordo com a plataforma, os usuários serão notificados à medida que a tecnologia for implementada.

Proteção de dados

O lançamento surge enquanto autoridades europeias intensificam seu escrutínio sobre como as plataformas digitais verificam a idade dos usuários sob suas regras de proteção de dados.

Existe uma preocupação entre os reguladores, tanto com métodos ineficazes ou excessivamente invasivos.

O debate se intensificou no último ano, após a Austrália ser o primeiro país a proibir as redes sociais para menores de 16 anos.

O Parlamento Europeu tem pressionado cada vez mais por limites mínimos de idade para uso dessas plataformas. A Dinamarca, por exemplo, defende que elas não podem ser acessadas por menores de 15 anos.

Limitada à Europa