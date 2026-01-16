Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

TikTok lança tecnologia para reforçar verificação de idade de crianças

Sistema detecta contas de menores 13 anos a partir de informações do algoritmo e do perfil do usuário

Plataforma desenvolveu sistema de identificação específico para a Europa (Matt Cardy/Getty Images)

Plataforma desenvolveu sistema de identificação específico para a Europa (Matt Cardy/Getty Images)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 15h25.

O TikTok vai implementar, nas próximas semanas, uma nova tecnologia para reforçar a verificação de idade dos usuários em toda a Europa. A empresa confirmou a informação à Reuters nesta sexta-feira, 16.

A iniciativa ocorre em meio à pressão regulatória para identificar e remover contas de crianças menores de 13 anos.

Como vai funcionar a identificação de idade no TikTok?

Segundo o comunicado da rede social, o sistema foi desenvolvido aós um projeto-piloto de um ano no Reino Unido. A tecnologia usa informações de perfil e o comportamento do usuário para estimar sua idade.

As contas sinalizadas não serão banidas automaticamente: antes, passarão pela revisão de moderadores especializados.

De acordo com a plataforma, os usuários serão notificados à medida que a tecnologia for implementada.

Proteção de dados

O lançamento surge enquanto autoridades europeias intensificam seu escrutínio sobre como as plataformas digitais verificam a idade dos usuários sob suas regras de proteção de dados.

Existe uma preocupação entre os reguladores, tanto com métodos ineficazes ou excessivamente invasivos.

O debate se intensificou no último ano, após a Austrália ser o primeiro país a proibir as redes sociais para menores de 16 anos.

O Parlamento Europeu tem pressionado cada vez mais por limites mínimos de idade para uso dessas plataformas. A Dinamarca, por exemplo, defende que elas não podem ser acessadas por menores de 15 anos.

Limitada à Europa

Ainda segundo o TikTok, a tecnologia foi desenvolvida especificamente para a Europa, para cumprir as leis da região.

A empresa afirma que o sistema foi limitado ao continente europeu porque ainda não existe uma forma globalmente aceita de confirmar a identidade dos usuários sem comprometer a privacidade.

Nos recursos de contestação de banimentos, a plataforma vai usar a estimativa de idade facial da empresa de verificação Yoti, a mesma adotada pela Meta, além de checagens com cartão de crédito e documentos de identificação emitidos pelos governos.

A empresa trabalhou com a Comissão de Proteção de Dados da Irlanda, sua principal autoridade reguladora de privacidade na UE, durante o desenvolvimento do sistema.

Acompanhe tudo sobre:TikTokEuropaRedes sociaisTecnologia

Mais de Tecnologia

O X caiu? Ex-Twitter passa por instabilidade nesta sexta-feira

Financiamento de fintechs cresce 27% em 2025

Honor tem planos de lançar celular com superbateria no Brasil

WhatsApp volta atrás e deixa que empresas brasileiras usem IAs no app

Mais na Exame

Mercados

CVC troca de comando e ação despenca mais de 20% na bolsa

Carreira

Essa é a mudança número 1 que líderes precisam fazer para atingir uma alta performance em 2026

Economia

'Foram 25 anos de sofrimento e tentativas', diz Lula sobre acordo UE-Mercosul

Esporte

Quer ver a Copa? Gasto com viagem pode chegar a R$ 80 mil