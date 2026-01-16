TikTok lança tecnologia para reforçar verificação de idade de crianças

Plataforma desenvolveu sistema de identificação específico para a Europa (Matt Cardy/Getty Images)
Colaboradora
Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 15h25.
O TikTok vai implementar, nas próximas semanas, uma nova tecnologia para reforçar a verificação de idade dos usuários em toda a Europa. A empresa confirmou a informação à Reuters nesta sexta-feira, 16.
A iniciativa ocorre em meio à pressão regulatória para identificar e remover contas de crianças menores de 13 anos.
Segundo o comunicado da rede social, o sistema foi desenvolvido aós um projeto-piloto de um ano no Reino Unido. A tecnologia usa informações de perfil e o comportamento do usuário para estimar sua idade.
As contas sinalizadas não serão banidas automaticamente: antes, passarão pela revisão de moderadores especializados.
De acordo com a plataforma, os usuários serão notificados à medida que a tecnologia for implementada.
O lançamento surge enquanto autoridades europeias intensificam seu escrutínio sobre como as plataformas digitais verificam a idade dos usuários sob suas regras de proteção de dados.
Existe uma preocupação entre os reguladores, tanto com métodos ineficazes ou excessivamente invasivos.
O debate se intensificou no último ano, após a Austrália ser o primeiro país a proibir as redes sociais para menores de 16 anos.
O Parlamento Europeu tem pressionado cada vez mais por limites mínimos de idade para uso dessas plataformas. A Dinamarca, por exemplo, defende que elas não podem ser acessadas por menores de 15 anos.
Ainda segundo o TikTok, a tecnologia foi desenvolvida especificamente para a Europa, para cumprir as leis da região.
A empresa afirma que o sistema foi limitado ao continente europeu porque ainda não existe uma forma globalmente aceita de confirmar a identidade dos usuários sem comprometer a privacidade.
Nos recursos de contestação de banimentos, a plataforma vai usar a estimativa de idade facial da empresa de verificação Yoti, a mesma adotada pela Meta, além de checagens com cartão de crédito e documentos de identificação emitidos pelos governos.
A empresa trabalhou com a Comissão de Proteção de Dados da Irlanda, sua principal autoridade reguladora de privacidade na UE, durante o desenvolvimento do sistema.