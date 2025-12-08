Future of Money

Blockchain: confiança programável e novos paradigmas

Entenda como o blcokchain permitiu a terceirização da confiança e o que isso significa para o universo da tecnologia e das finanças

(Reprodução/Reprodução)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 09h29.

O que a inflação do bitcoin nos ensina sobre o futuro do dinheiro? Como a escassez do ouro se compara à previsibilidade do protocolo? Quais pistas iniciativas como Pix, Open Finance e Drex já dão sobre os bancos do futuro? E por que o Brasil tem chamado atenção internacional ao se mostrar tão receptivo à tecnologia blockchain?

Para conversar sobre esses temas, o Podcast do Future of Money recebeu Bruno Maia, líder de desenvolvimento de negócios da Catersi. Ele explica como o blockchain pode terceirizar a confiança, criar serviços financeiros mais inclusivos e transparentes e, ao mesmo tempo, abrir espaço para inovações capazes de transformar a sociedade. Assista ao vídeo.

