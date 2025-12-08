Bitcoin recupera queda, mas nova alta ainda é dúvida no mercado

Nesta segunda-feira, 8, o bitcoin inicia a semana útil em recuperação após ter caído para a faixa de US$ 87 mil durante o fim de semana. A maior criptomoeda do mundo encontrou força compradora e o otimismo por um corte na taxa de juros ajudou a impedir quedas mais profundas, segundo especialistas. No entanto, um novo movimento de alta mais forte ainda é uma dúvida no mercado.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 91.667, com alta de 3% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos trinta dias, a criptomoeda ainda acumula queda de 7,6%.

O Índice de Medo e Ganância, por outro lado, voltou a cair, sinalizando "medo extremo" em 20 pontos. Em uma de suas pontuações mais baixas, o índice que vai de 0 a 100 é utilizado para medir o sentimento do mercado cripto.

"Após atingir a resistência dos US$ 94.150 na última quarta-feira, 3, o preço do bitcoin recuou e atingiu a mínima de US$ 87.719 ontem, 7. No entanto, rapidamente o preço encontrou demanda compradora e a principal criptomoeda do mercado retomou a alta e atingiu, até o momento desta publicação, a máxima de US$ 92.287", disse Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio.

"Se houver continuidade da alta, as próximas resistências estão nas faixas de preços de US$ 94.5 mil e US$ 101.3 mil. Contudo, caso entre força vendedora e reverta o movimento, os suportes de curto e médio prazo estão nas regiões de liquidez dos US$ 88.970 e US$ 85.6 mil", acrescentou.

O que está acontecendo com o bitcoin?

"O mercado cripto inicia essa segunda semana de dezembro em lateralização, com o bitcoin negociado na casa dos US$ 91.5 mil. Após a forte volatilidade do final de novembro, o mercado se acalmou, exaurindo a pressão vendedora de curto prazo, mas demonstrando hesitação em engatar um rali sustentado antes de eventos macroeconômicos cruciais", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget.

"A principal força motriz do mercado continua sendo a expectativa de alívio na política monetária dos EUA. O mercado mantém a alta probabilidade de um corte de 25 pontos-base nas taxas de juros pelo Federal Reserve na sua próxima reunião - prevista para essa semana. Essa expectativa de liquidez é o colchão que impede uma queda maior dos ativos de risco e sustenta o apetite por investimentos em cripto", acrescentou.

Análise técnica

"Olhando para o gráfico, a resistência chave para o ativo se encontra na faixa dos US$ 95 mil. Um rompimento acima deste nível é fundamental para retomar o caminho de seis dígitos. Já o suporte principal fica concentrado na zona dos US$ 89 mil - US$ 87 mil, onde o mercado defendeu a queda na semana anterior. No curto prazo, espera-se continuação da lateralização na faixa de US$ 91 mil a US$ 93.5 mil, com o mercado aguardando a decisão do Fed e o fluxo de capital pós-reunião. Se o Fed confirmar o corte de juros e o fluxo institucional de ETFs de BTC/ETH permanecer positivo, o caminho para US$ 100 mil e, posteriormente, US$ 126 mil está reaberto. A manutenção acima de US$ 89 mil é vital", concluiu o especialista.

