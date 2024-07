BlackRock vê "pouco interesse" em outros ETFs de cripto além de bitcoin e Ethereum

A gestora de ativos BlackRock vê "muito pouco interesse" entre os clientes em investir em criptomoedas além do bitcoin e do ether e não prevê muitos fundos negociados em bolsa (ETFs) de outras criptomoedas, de acordo com Robert Mitchnick, chefe de ativos digitais da gestora.

"Eu diria que nossa base de clientes hoje, o interesse deles é esmagadoramente em bitcoin primeiro, e depois um pouco em ether... e há muito pouco interesse hoje além desses dois," disse Mitchnick durante sua participação no evento Bitcoin Conference, nos Estados Unidos

"Não acho que veremos uma longa lista de ETFs de criptomoedas," disse Mitchnick. A BlackRock lançou seus primeiros fundos negociados em bolsa de criptomoedas — o iShares Bitcoin Trust (IBIT) e o iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) — em janeiro e julho deste ano, respectivamente.

Mas nem todas as gestoras de ativos concordam com a visão da gigante do mercado financeiro. A Franklin Templeton, que também gerencia ETFs de bitcoin e ether, está otimista sobre o potencial de outros ETFs de criptomoedas, incluindo um produto de Solana.

"Além de bitcoin e ether, há outros desenvolvimentos empolgantes e importantes que acreditamos que impulsionarão o espaço das criptomoedas," escreveu a gestora em uma publicação no X, antigo Twitter, em 23 de julho.

A maioria dos clientes da Blackrock vê o bitcoin e o ether como complementares, e não concorrentes, disse Mitchnick. Quando os clientes compram ETFs de ether, geralmente adicionam a uma alocação de portfólio de criptomoedas existente, em vez de trocar por bitcoin.

Ele advertiu que os dados sobre fluxos de investidores em ETFs de ether — que começaram a ser negociados em 23 de julho — são limitados. "Todo o caso de uso de reserva de valor dentro das criptomoedas é território definitivamente pertencente ao bitcoin", ressaltou Mitchnick.

"A Ethereum está tentando fazer um monte de aplicações diferentes que, na maioria das vezes, o bitcoin não está tentando fazer," ele acrescentou. "Então, realmente, eles são mais complementares do que concorrentes ou substitutos".

Mitchnick disse que espera que os investidores eventualmente invistam cerca de 20% das participações em criptomoedas para o ether, com o restante indo para bitcoin.

Os ETFs de criptomoedas da BlackRock estão entre os mais populares da indústria, com o IBIT atraindo cerca de US$ 22 bilhões em ativos sob gestão (AUM, na sigla em inglês) e o ETHA aproximando-se de US$ 270 milhões após os primeiros dias de negociação.