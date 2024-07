Bitcoin sobe mais de 4% e Solana dispara 9% na semana, com tendência de alta no mercado

O mercado de criptomoedas opera em forte alta nesta sexta-feira, 26, impulsionado por um reforço de expectativas por parte dos investidores sobre futuros cortes nas taxas de juros dos Estados Unidos, após o dado mais recente de inflação no país vir em linha com o projetado pelo mercado.

Dados da plataforma CoinGecko apontam que o bitcoin acumula alta de 4,1% nas últimas horas, cotado a US$ 67.232, com uma manutenção da sua atual tendência de valorização. Já o ether valoriza 2,4% no mesmo período, a US$ 3.236, mas caminha para encerrar a semana com perdas de 5%.

O desempenho negativo da criptomoeda da Ethereum está ligado às fortes saídas do fundo da Grayscale após a sua conversão para um ETF de ether nesta semana. Entretanto, o movimento pode ser de curto prazo, como ocorreu com o bitcoin após o lançamento dos seus ETFs em janeiro.

Apesar do bom desempenho do bitcoin nesta sexta-feira, o destaque no mercado é a Solana, que acumula ganhos de 6% nas últimas 24 horas e 9% na semana, cotada a US$ 181. O ativo chegou a superar brevemente o BNB e ocupar a 4ª posição entre as maiores criptomoedas do mercado.

João Galhardo, analista da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, explica que "o principal catalisador desse crescimento tem sido a constante adoção pela rede Solana, tanto por grandes instituições como PayPal e Visa, quanto pela crescente base de usuários do ecossistema cripto".

"Isso é evidenciado pelo seu número diário de transações que se estabilizou acima de 40 milhões, superando em mais de 40 vezes blockchains como a Ethereum. A Solana tem atraído cada vez mais usuários devido à sua rapidez e baixos custos, com transações a preços ínfimos e aplicativos descentralizados com interfaces intuitivas", diz.

Segundo Galhardo, "dada a manutenção dessas condições, é plausível prever que o desempenho do token sol continue em alta, potencialmente atingindo máximas históricas ainda este ano, desde que fatores macroeconômicos e regulatórios não interfiram negativamente".