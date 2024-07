Gestora Franklin Templeton mira em ETF de Solana após sucesso dos fundos de Ethereum

A Franklin Templeton, uma das primeiras empresas a lançar um fundo negociado em bolsa (ETF, na sigla em inglês) de bitcoin à vista nos Estados Unidos, está otimista em relação ao lançamento de outros ETFs de criptomoedas no país, incluindo um produto específico de investimento na Solana.

“Além do bitcoin e do ether, há outros desenvolvimentos empolgantes e importantes que acreditamos que impulsionarão o segmento das criptomoedas daqui pra frente”, afirmou a gestora em uma publicação no X, antigo Twitter, na última terça-feira, 23.

“A Solana tem mostrado grande adoção e continua a amadurecer, superando as dores de crescimento tecnológico e destacando o potencial das arquiteturas monolíticas de alta capacidade", destacou ainda a Franklin Templeton.

A declaração da Franklin Templeton sobre possíveis ETFs de Solana ocorreu no mesmo dia em que a empresa lançou seu segundo ETF de criptomoeda à vista, dessa vez um produto de investimento em ether que está disponível na Chicago Board Options Exchange (CBOE).

O lançamento ocorreu aproximadamente seis meses após a Franklin Templeton lançar seu ETF de bitcoin à vista, em janeiro de 2024, junto com nove outros emissores de ETFs, incluindo Grayscale, BlackRock, Fidelity e outros.

“Após o sucesso do lançamento do nosso ETF de bitcoin à vista em janeiro, estamos orgulhosos de adicionar o ETF de ether à nossa crescente linha de ETFs de ativos digitais”, afirmou Patrick O'Connor, chefe global de ETFs da Franklin Templeton.

A antecipação por um ETF de Solana gerou grande atenção dos investidores desde que a VanEck entrou com um pedido de ETF de Solana em junho de 2024. Grandes rivais, como 21Shares, também apresentaram uma aplicação junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês).

De acordo com analistas da indústria, as primeiras aplicações de ETFs de Solana à vista devem receber decisões finais da SEC por volta de meados de março de 2025. Na visão do analista de ETFs da Bloomberg, Eric Balchunas, os ETFs de ether vão abrir caminho para mais fundos negociados em bolsa de criptomoedas, incluindo ETFs de Solana à vista, avaliando que "a barragem foi rompida".