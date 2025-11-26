Bitso anuncia lançamento de exchange descentralizada e token próprio para 2026

A Bitso, empresa latino-americana do setor de criptomoedas, anunciou novos passos na expansão de seu ecossistema "on-chain", ou seja, em blockchain. A companhia revelou o desenvolvimento de um agregador de contratos perpétuos (perps) para sua exchange descentralizada (DEX), a Bitso Onchain, além de confirmar que lançará um token próprio em 2026.

Previsto para chegar ao mercado no início do primeiro trimestre de 2026, o agregador de perps funcionará como uma camada de execução que conecta múltiplas plataformas de derivativos perpétuos em blockchain. Diferentemente de interfaces que apenas redirecionam usuários para protocolos específicos, a solução promete concentrar a operação em um único ambiente.

INVISTA E GANHE R$ 50. Abra sua conta na Mynt, a plataforma crypto do BTG Pactual, invista R$ 150 em qualquer criptoativo até 20/12/2025 e ganhe R$ 50 de cashback em bitcoin. Confira o regulamento no site.

Entre as funcionalidades anunciadas estão a possibilidade de realizar um único depósito na stablecoin USDC para operar em diferentes mercados, acesso a um saldo consolidado, roteamento automático para a melhor execução disponível, monitoramento unificado de PnL (lucro e prejuízo) e acúmulo simultâneo de pontos em diferentes plataformas integradas.

A Bitso Onchain também lançará, em 1º de dezembro de 2025, a chamada “Temporada 0” do seu Sistema de Pontos Onchain. A fase inicial incluirá pontuação turbinada, multiplicadores por blockchain, programa de referências com impulsionamento de criadores e um ranking sazonal. Essa temporada seguirá ativa até a estreia da versão beta do agregador de perpétuos e servirá como preparação para os próximos passos do projeto.

Segundo Daniel Vogel, CEO e cofundador da empresa, a iniciativa busca ampliar o acesso a operações onchain mantendo velocidade e transparência: “Estamos construindo uma experiência global de trading e autocustódia que é tão simples quanto a de uma corretora centralizada (CEX), mas fiel ao espírito de descentralização da Web3”, afirmou.

De olho no fortalecimento da participação da comunidade, a Bitso também divulgou que planeja lançar o token Bitso Onchain em 2026. O ativo deverá integrar o ecossistema da plataforma e servir como instrumento de engajamento e recompensa para usuários que operam no ambiente onchain.

As novidades marcam mais uma etapa da transição da empresa, que tem buscado ampliar sua atuação para além dos serviços tradicionais de cripto, investindo em soluções de infraestrutura e produtos voltados a traders que operam diretamente em blockchain.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok