Investidor 'aposta' mais de R$ 9 bilhões em alta do bitcoin até US$ 100 mil

Após a intensa queda do bitcoin nos últimos dias, com a criptomoeda devolvendo todos os ganhos de 2025, alguns investidores já estão esperando uma nova alta do ativo. E um deles resolveu transformar a convicção em um aporte bilionário no mercado de preços futuros.

O investimento ocorreu na plataforma de derivativos Deribit, que divulgou a operação em uma publicação nas redes sociais. Segundo a corretora, o investidor abriu um contrato de preço futuro quádruplo envolvendo um investimento de US$ 1,7 bilhão (R$ 9,16 bilhões, na cotação atual).

O contrato envolve a projeção de que o bitcoin vai voltar à casa dos US$ 100 mil até o final de dezembro de 2025. A faixa de preço estabelecida envolve os valores de US$ 100 mil, US$ 106 mil, US$ 112 mil e US$ 118 mil. Se o último valor se confirmar, o ativo recuperaria quase todas as perdas de novembro.

Pelas características do contrato futuro aberto, o lucro do investidor ocorrerá se o preço da criptomoeda terminar o ano entre US$ 106 mil e US$ 112 mil, indicando que ele vê mais chances da criptomoeda atingir esse patamar nas próximas semanas do que o nível de US$ 118 mil.

Apesar do contrato futuro demonstrar um otimismo em relação ao futuro do bitcoin no curto prazo, ele também apresenta os seus limites. O preço máximo estabelecido indica que o próprio investidor não espera que a criptomoeda termine o ano próxima do seu último recorde, de US$ 126 mil.

O contrato também envolve um risco significativo para o investidor, que pode amargar um prejuízo bilionário caso a criptomoeda termine o ano abaixo dos US$ 100 mil. Atualmente, ela é cotada em US$ 87,9 mil. A identidade do investidor não foi revelada.

Bitcoin vai voltar a subir?

Matheus Parizotto, analista de Research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, avalia que "o bitcoin inicia a semana em recuperação após quatro semanas seguidas de queda, pressionado por saídas de ETFs e vendas por investidores de longo prazo".

Para o analista, a criptomoeda já de sinais que indicam uma "fase final de correções e sugerem que um fundo já pode ter sido formado. Ainda assim, sem a retomada dos fluxos compradores, o mercado tende a seguir pressionado por algum tempo".

"Nesse cenário, abre uma grande janela de oportunidade para montagem gradual de posições durante os próximos dias", destaca.

