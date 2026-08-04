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Bitmine compra mais US$ 19,6 milhões em ether e se aproxima da meta de 5% da oferta

A Bitmine afirmou que passou a deter cerca de 4,8% da oferta em circulação de ether, ao mesmo tempo que avançou em seu programa de recompra de ações

Tom Lee, presidente da Bitmine

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Cointelegraph
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Agência de notícias

Publicado em 4 de agosto de 2026 às 15h22.

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A empresa de gestão de ativos em ether, Bitmine, comprou mais 10.399 unidades de ether na semana passada e recomprou 4,5 milhões de suas ações, dando continuidade ao seu programa de acumulação de criptomoedas e recompra de ações.

Na segunda-feira, a Bitmine anunciou que detinha 5.797.813 ETH, avaliados em US$ 10,9 bilhões. A empresa afirmou que suas reservas de ETH representam cerca de 4,8% do suprimento circulante de 120,7 milhões de ether. A Bitmine busca atingir a meta de 5% do suprimento total de ETH.

A empresa também detinha 209 bitcoins, US$ 173 milhões em dinheiro e títulos negociáveis, além de participações acionárias na Beast Industries e na Eightco Holdings. Seus investimentos combinados em criptomoedas, dinheiro, títulos e outros ativos foram avaliados em US$ 11,3 bilhões.

A Bitmine informou que recomprou 16,1 milhões de ações ordinárias desde 1º de julho, no âmbito de seu programa de recompra previamente autorizado de US$ 4 bilhões. Isso inclui os 4,5 milhões de ações adquiridas na semana passada.

A divulgação mais recente ocorre após a compra de quase 10.000 ETH pela Bitmine , anunciada em 28 de julho. Na ocasião, a empresa afirmou que aproximadamente 85% de suas reservas de ETH estavam em staking por meio de suas operações de validação.

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