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Bitmine compra US$ 235 milhões em ETH e está perto de ter 5% da criptomoeda

Para o presidente da empresa, Tom Lee, o 'inverno cripto' está perto do fim e os riscos de queda estão diminuindo

(SOPA Images/Getty Images)

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Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 22 de abril de 2026 às 11h52.

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A empresa de tesouraria de ether, Bitmine, comprou mais 101.627 unidades da criptomoeda da rede Ethereum, no equivalente a US$ 235 milhões.  

Com isso, a empresa agora possui 4,98 milhões de ETH adquiridos a um preço-médio de US$ 2.301. Ao todo, o tesouro da companhia na segunda maior moeda digital do mundo em valor de mercado equivale a US$ 11,5 bilhões.  

Em relação à oferta total existente de ether, a Bitmine agora é dona de 4,1% de todos os tokens emitidos, aproximando-se da meta declarada que a empresa possui de chegar a 5% de participação no mercado da criptomoeda.  

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Diante da compra, o presidente do conselho da Bitmine, Tom Lee, afirmou em nota que há sinais de que o “inverno cripto” atual está se aproximando do fim. De acordo com ele, os riscos de queda nos preços dos criptoativos por conta da guerra entre Estados Unidos e Irã estão diminuindo e o ETH subiu mais de 41% desde as mínimas de fevereiro.  

Lee destaca ainda que o ether registrou um desempenho superior ao do índice S&P 500, principal benchmark da bolsa de valores de Nova York.  

“O Ethereum continua a se beneficiar do duplo impulso da tokenização de Wall Street na blockchain e dos sistemas de IA com agentes que necessitam cada vez mais de blockchains públicas e neutras”, argumentou o empresário.  

“Em nossa opinião, há muito significado no fato de o ETH ser a melhor "reserva de valor em tempos de guerra" e de ser o ativo líder desde o início da guerra", acrescentou. 

Ether sobe, mas ainda está longe da máxima 

Nesta quarta-feira, 22, às 11h29 (horário de Brasília), o ether subia 4,3% em 24 horas, sendo negociado a US$ 2.414 por unidade. A cotação está 4,9% acima do preço-médio de aquisição da Bitmine, portanto.  

Apesar da melhora, o token segue muito abaixo da sua máxima histórica, atingida em 24 de agosto do ano passado, quando o ETH chegou a operar a US$ 4.946.  

Mais precisamente, o ativo digital ainda está em queda de 51,2% em relação à máxima. O bitcoin, em comparação, está 37,5% abaixo da máxima.  

Strategy também fez grande compra 

A aquisição de mais de 100 mil ETH pela Bitmine vem em um momento no qual a Strategy, primeira e maior empresa de tesouraria de ativos digitais, também fez uma compra grande 

Na segunda, 20, a empresa liderada por Michael Saylor anunciou a compra de 34.164 bitcoins, por US$ 2,5 bilhões. 

Os movimentos das duas companhias mostram um possível retorno da tese de valor das tesourarias de ativos digitais, que vinham sendo encaradas com ceticismo pelos investidores nos últimos meses.  

A forte queda das criptomoedas desde outubro trouxe preocupações de que o modelo de negócios dessas empresas seria insustentável em momentos de baixa das moedas digitais.  

Os desempenhos das ações das duas empresas em 2026 têm sido díspares. No acumulado do ano, os papéis MSTR, da Strategy, sobem 17,9%, ao passo que os BMNR, da Bitmine, caem 15,4%.  

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