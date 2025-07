Bitcoins vendidos pela Bulgária em 2018 poderiam quitar toda a dívida atual do país

Em 2018, a Bulgária decidiu vender mais de 213 mil unidades de bitcoin que havia apreendido no ano anterior, ganhando US$ 3,5 bilhões com a operação. Entretanto, o país acabou deixando de lucrar ainda mais com as criptomoedas, que hoje valeriam US$ 25 bilhões e seriam superiores a toda a dívida pública do país.

As unidades da criptomoeda foram apreendidas durante uma operação policial em 2017. Pouco tempo depois de obter os ativos, o governo da Bulgária informou que decidiu vender todas as unidades. À época, o montante já era equivalente a 20% da dívida pública.

Porém, nos anos seguintes, o bitcoin acabou tendo uma valorização expressiva. Em 2018, o ativo estava cotado abaixo dos US$ 10 mil. Hoje, a criptomoeda opera na casa dos US$ 120 mil, ou seja, com um ganho de mais de dez vezes. Mas o país não se beneficiou da valorização.

Ao optar por vender as unidades da criptomoeda rapidamente, a Bulgária acabou perdendo um lucro potencial que seria quase dez vezes maior que o obtido com a venda e superior à sua dívida, estimada em US$ 24 bilhões. O caso chamou a atenção de investidores, executivos e especialistas, que se dividiram sobre a decisão.

De um lado, há quem defenda a decisão do governo da Bulgária citando a grande volatilidade do bitcoin no curto prazo, o que dificultaria a manutenção dos ativos por um país em um período de tempo maior. Nesse sentido, a venda e os lucros daquele momento fariam sentido.

Por outro lado, há quem aponte que a venda acabou sendo feita de forma intempestiva e privou o país de ganhos expressivos potenciais com as criptomoedas apreendidas. O episódio também reforçou a defesa pela criação de reservas nacionais de bitcoin, como a adotada pelos Estados Unidos neste ano.

Além da Bulgária, a Alemanha também é constantemente citada como um exemplo de perda de lucros potenciais expressivos ao optar por vender ativos em um momento inadequado. O país deixou de ganhar ao menos US$ 2 bilhões ao vender unidades de bitcoin em 2024.

À época, o país obteve mais de US$ 2,89 bilhões com as vendas e viu a decisão como acertada, citando um lucro "sem precedentes". Porém, as vendas tiveram um preço médio de US$ 57,9 mil, menos da metade do valor atual da criptomoeda.

