Alemanha teve lucro "sem precedentes" com venda de bitcoin, revelam autoridades

O governo da Alemanha confirmou nesta quarta-feira, 17, que realizou uma venda bilionária de bitcoins apreendidos como parte de uma operação policial. Em um comunicado, autoridades alemãs informaram que realizaram uma "venda emergencial" que resultou em uma arrecadação "sem precedentes".

Pelas informações oficiais do governo alemão, foram vendidos US$ 2,88 bilhões em unidades da criptomoeda que foram apreendidas em janeiro deste ano como parte de uma investigação sobre cidadãos da Alemanha e da Polônia envolvidos em sites de pirataria digital e lavagem de dinheiro.

Ainda de acordo com as autoridades do país, o valor arrecadado com as vendas de bitcoin será mantido sob custódia judicial até que o julgamento dos envolvidos no caso seja concluído. Depois disso, há chances de que o valor seja enviado para o estado da Saxônia, onde a investigação ocorreu.

As vendas ocorreram entre 19 de junho e 12 de julho e foram coordenadas por diversas autoridades da Alemanha e pela empresa de negociação de ativos Bankhaus Scheich, que segundo as autoridades buscou realizar as vendas "de uma forma justa e gentil para o mercado".

Entretanto, as vendas realizadas pelo governo alemão foram apontadas por especialistas como um fator determinante para a forte queda do bitcoin nas últimas semanas, gerando uma pressão de venda que fez a criptomoeda despencar de US$ 65 mil para US$ 55 mil.

O comunicado aponta ainda que o preço do bitcoin e as condições do mercado naquele momento foram "irrelevantes" para a decisão de venda e que não havia autorização para os reguladores armazenarem os ativos por mais tempo à espera de novas altas, precisando realizar as vendas "o mais rápido possível".

Ainda segundo as autoridades, a "venda emergencial" de ativos apreendidos é demandada pela própria lei da Alemanha e precisa ocorrer quando há a expectativa de perdas de valor dos ativos de mais de 10% no futuro próximo: "Essas condições sempre estiveram presentes com a volatilidade do bitcoin devido à velocidade enorme e extrema de flutuações de preço".

A estratégia do governo da Alemanha também divergiu da de países que armazenam criptomoedas apreendidas, como os EUA e o Reino Unido. Em geral, as vendas ocorrem via leilão e em quantidades pequenas, evitando impactos no mercado como o causado pelos alemães.