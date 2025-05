Governo da Alemanha deixa de lucrar US$ 2,3 bilhões após vender bitcoin a US$ 57 mil

O governo da Alemanha deixou de lucrar mais de US$ 2 bilhões com a valorização recente do bitcoin após vender seus ativos em 2024, segundo um levantamento da empresa de análise de blockchains Arkham. Entre junho e julho do ano passado, o país vendeu quase 50 mil unidades da criptomoeda.

Os ativos tinham sido apreendidos pelas autoridades alemãs ao longo dos últimos anos. À época, o país obteve mais de US$ 2,89 bilhões com as vendas e viu a decisão como acertada, citando um lucro "sem precedentes". Porém, as vendas tiveram um preço médio de US$ 57,9 mil, quase a metade do valor atual da criptomoeda.

Por causa disso, a decisão de vender as unidades de bitcoins antecipadamente custou ao governo da Alemanha mais de US$ 2,35 bilhões em lucro potencial, de acordo com a Arkham. “Se tivessem mantido os ativos, seus bitcoins valeriam agora US$ 5,24 bilhões”, disse a empresa.

A Arkham destacou ainda que o preço da criptomoeda disparou mais de 80% desde a venda. No momento, o ativo é cotado em US$ 109 mil, mas chegou a atingir uma máxima histórica nesta semana em US$ 112 mil. Na época das vendas, analistas apontaram que as vendas indicavam uma "pressa" do país em se desfazer dos ativos.

Investigações apontaram que as quase 50 mil unidades de bitcoin foram provavelmente apreendidas dos operadores do Movie2k, um site de filmes piratas que foi encerrado após uma operação das autoridades alemãs. Após anos com os ativos parados, o país decidiu vendê-los.

Os padrões de venda da carteira digital em que as criptomoedas estavam indicaram transações apressadas que não foram otimizadas para minimizar o impacto no mercado ou maximizar os lucros, segundo Miguel Morel, fundador da Arkham Intelligence.

“A última coisa que eu esperava era que [as autoridades da Alemanha] simplesmente fossem a cinco corretoras de criptomoedas diferentes e começassem a vender no mercado”, disse Morel ao Cointelegraph durante uma entrevista em 2024.

As notícias sobre a liquidação dos bitcoins pelo governo alemão contribuíram naquele momento para aprofundar ainda mais para a queda do preço do bitcoin entre os meses de maio e julho de 2024, devido à criação de uma forte pressão de venda em um cenário de baixa demanda pelo ativo.

Entretanto, o preço do bitcoin acabaria ultrapassando o patamar psicológico de US$ 60 mil em 14 de julho, um dia após a carteira do governo alemão ficar sem unidades da criptomoeda, o que encerrou a incerteza dos investidores sobre uma possível pressão de venda adicional e abriu espaço para uma valorização futura do ativo.

