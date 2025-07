Novo recorde é 'apenas uma fração' do preço que o bitcoin terá no futuro, diz ex-CEO da Binance

Changpeng Zhao, fundador e ex-CEO da Binance, fez um alerta na última segunda-feira, 14, para os investidores que estão animados em relação ao mais recente recorde de preço do bitcoin. Entretanto, o motivo não é um pessimismo em relação ao futuro da criptomoeda, pelo contrário.

Em uma publicação no X, antigo Twitter, Zhao compartilhou as suas próprias experiências com o ativo. Ele lembrou que investiu na criptomoeda pela primeira vez em 2014, e que o ativo demorou cerca de três anos até atingir uma nova máxima histórica.

Naquele momento, em 2017, o bitcoin firmou um recorde de preço de US$ 1 mil. "Nós ficamos animados [com o recorde]", relembrou Zhao. Mas o executivo destacou que, hoje, o valor representa apenas uma "fração pequena" do preço do ativo, menos de 1% em relação ao último recorde.

O executivo explicou que acabou tirando como lição a importância de sempre controlar as expectativas e entender que, mesmo quando um investidor fica animado em relação a um novo recorde da criptomoeda, o otimismo não deve parar por aí. E ele reforçou que espera que o ativo suba ainda mais.

"Hoje, você pode estar animado com a atual máxima histórica do preço do bitcoin. Mas em alguns anos, ela vai ser apenas uma fração [do preço]", projetou Zhao. Mesmo antes da criptomoeda firmar o seu novo preço recorde, ele já havia compartilhado uma previsão ousada para o ativo.

Em maio deste ano, o fundador da Binance disse que acreditava que o bitcoin terminaria o ano de 2025 valendo US$ 1 milhão. O valor implicaria uma forte valorização em relação ao preço atual do ativo, na casa dos US$ 120 mil e com um preço recorde de US$ 122 mil.

Zhao explicou que, na sua projeção menos otimista, a criptomoeda terminaria o ano valendo US$ 500 mil. Já na previsão mais otimista, o valor seria de US$ 1 milhão. Ele também espera que o mercado de criptomoedas termine 2025 com uma capitalização total acima dos US$ 5 trilhões.

O ex-CEO da Binance acredita que o bitcoin vai atingir um novo preço recorde no atual ciclo do mercado. Em 2020, Zhao compartilhou uma projeção de que a criptomoeda chegaria aos US$ 100 mil naquele ano, algo que ocorreu apenas no final de 2024.

