Bitcoin ultrapassa US$ 38 mil com desdobramentos em relação a ETFs nos EUA

Na manhã desta quarta-feira, 29, o bitcoin ultrapassa os US$ 38 mil, chegando ao seu maior preço desde o início de 2023 mais uma vez após cerca de 131% de alta este ano. As principais criptomoedas também estão no verde após desdobramentos favoráveis em relação aos ETFs de bitcoin à vista nos EUA.

Cotado a US$ 38.215 no momento, o bitcoin sobe 2,71% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, SOL e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

"De volta ao topo da faixa de preços que tem sido responsável por segurar o preço do bitcoin desde o início de novembro, o ativo ganhou uma nova injeção de força e de interesse comprador graças a novos desdobramentos em relação aos pedidos de ETFs nos EUA. Neste momento, parece que a Comissão de Valores Mobiliários norte-americana quer colocar todos os pedidos de registro de ETFs spot de bitcoin na mesma página até o fim de dezembro, o que deixaria todos prontos para uma aprovação no início de janeiro", explicou Lucas Josa, analista de ativos digitais no BTG Pactual.

“Além disso, pensando em um cenário macro, alguns comissários dos Comitê de Política Monetária dos EUA (Fomc) começaram a dar indícios de que um corte na taxa de juros pode acontecer antes do que o mercado imaginava (fim do primeiro semestre). Isso fez com que a probabilidade de um corte na taxa de juros em março triplicasse nos últimos dias, trazendo um impacto muito positivo para ativos de risco, como o bitcoin”, acrescentou o especialista.

Criptomoedas hoje

Além do bitcoin, o ether é cotado a US$ 2.056, com alta de 1,68% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Entre as 20 maiores criptomoedas do mundo em valor de mercado, também se destacam:

• Solana (SOL): + 8,83%

• Chainlink (LINK): + 4%

• Avalanche (AVAX): + 4,82%

• Polygon (MATIC): + 3,25%

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, SOL e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok