Em 13 anos, preço do bitcoin sobe 550 mil vezes e ativo desbanca todos os investimentos

Nesta segunda-feira, 22 de maio, completam exatos 13 anos de um dos acontecimentos mais importantes na história do bitcoin, e por consequência, da tecnologia blockchain e do mercado de criptomoedas. O evento virou até comemoração: o Bitcoin Pizza Day, na data em que foi realizada a primeira troca de uma criptomoeda por um produto - ou, no caso, dois.

Foi neste dia, em 2010, que um entusiasta da criptomoeda comprou duas pizzas com bitcoin. Foi a primeira compra realizada com bitcoin. E se hoje seria possível comprar uma pizza como uma ínfima fração de bitcoin, na época elas custaram bem mais: 10.000 bitcoins, equivalentes a pouco mais de US$ 40 na época e mais de US$ 270 milhões na cotação atual.

Desde então, o preço do ativo subiu cerca de 55255519%, ou seja, multiplicou mais de 550 mil vezes, o que é impressionante e desbanca todos os outros investimentos.

Bitcoin x momento inicial de gigantes da tecnologia

Para se ter uma ideia, nos 13 primeiros anos das ações de gigantes da tecnologia como Google e Amazon, o desempenho não ultrapassou 1.800%.

As ações da Amazon, listadas em 1997 por US$ 18, acabaram fechando o pregão daquele dia em US$ 0,090. 13 anos depois, eram cotadas a US$ 6,43, segundo dados do Yahoo Finance, apresentando uma alta de 7000%.

Se o investidor ainda preferisse por investir nas ações da Amazon no dia do Bitcoin Pizza Day, hoje ele teria um lucro de quase 1800%.

Já as ações da Alphabet Inc, do Google, foram listadas em 2004 por US$ 85 cada, mas fecharam o pregão em US$ 2,71. 13 anos depois, em US$ 43,61, elas geraram um lucro de 1500% para quem investiu logo no início.

Segundo um levantamento de Einar Rivero, head comercial do hub de investimentos TradeMap, os índices S&P 500 e Ibovespa também ficam para trás do bitcoin no período de 22 de maio de 2010 até o momento. Enquanto o S&P 500 subiu 285,4% nos últimos 13 anos, o Ibovespa subiu 83,8%.

Bitcoin x investimentos tradicionais

Se o bitcoin desbanca o investimento inicial em grandes empresas da tecnologia, quando o assunto são investimentos tradicionais, os números evidenciam ainda mais a vantagem da primeira criptomoeda do mundo.

O levantamento de Einar Rivero mostra que o ouro subiu 348,9% nos últimos 13 anos, desde o Bitcoin Pizza Day. Ativo consolidado como reserva de valor, o ouro é constantemente comparado com o bitcoin na tese de que a criptomoeda possa vir a ser o “ouro digital”.

Já o CDI e o dólar, por outro lado, valorizaram “apenas” 211,8% e 166,5%, respectivamente, de acordo com o levantamento.

No entanto, é válido notar que ainda hoje, 13 anos depois, o bitcoin representa uma classe de ativos extremamente nova. Isso significa que, além de ainda existirem oportunidades no setor, também existem riscos que devem ser levados em conta para o perfil de cada investidor.

Entendendo o Bitcoin Pizza Day

No dia 18 de maio de 2010, Laszlo Hanyecz, um programador da Flórida, nos EUA, publicou uma espécie de anúncio em um fórum online que reunia entusiastas da moeda digital, dizendo estar disposto a pagar 10.000 bitcoins por duas pizzas, grandes de preferência.

Ninguém respondeu à sua mensagem nos dias seguintes. Um usuário chegou a redirecionar Hanyecz para um site no qual poderia vender seus bitcoins por cerca de meio centavo cada e, então, comprar as pizzas.

Mas finalmente, no dia 22, um jovem de 19 anos aceitou a oferta e enviou duas pizzas Papa John's para a casa do programador. “Quero reportar que eu troquei 10.000 bitcoins por pizza com sucesso”, escreveu ele no mesmo fórum.

Por essa razão, até hoje, entusiastas da maior criptomoeda do mundo se reúnem nessa mesma data para celebrar o dia em que o bitcoin virou real para muitas pessoas, entre elas o próprio Henyecz. “A transação transformou o bitcoin em realidade para algumas pessoas. Com certeza para mim”, refletiu ele em uma entrevista à CBS em 2019.

