Bitcoin ultrapassa Meta e se aproxima da prata em disparada pós eleição de Trump

Completando 16 anos de existência, o bitcoin já era um ativo trilionário e com valorização surpreendente. No entanto, a vitória de Donald Trump para presidente dos Estados Unidos nesta quarta-feira, 6, fez a criptomoeda disparar ainda mais. Além de atingir um novo recorde de preço em US$ 75 mil, o valor de mercado do bitcoin ultrapassou a Meta (antigo Facebook) e se aproxima da prata como o nono ativo mais valioso do mundo.

No momento, o bitcoin tem valor de mercado de US$ 1,473 trilhão, ante US$ 1,422 trilhão da Meta. Dessa forma, a criptomoeda é o nono ativo mais valioso do mundo, de acordo com dados do CompaniesMarketCap.

Já a prata, oitavo ativo mais valioso, tem valor de mercado de US$ 1,758 trilhão. Constantemente comparado com o ouro, o bitcoin ainda está um pouco longe de alcançar o valor de mercado do metal precioso, que está em US$ 17,952 trilhões. Apesar disso, tanto o valor de mercado do ouro quanto o da prata está em queda, de acordo com o Companies MarketCap.

Por que o bitcoin disparou com a eleição de Trump?

O resultado das eleições americanas foi especialmente significativo para o setor cripto por conta do grande apoio de Donald Trump durante toda a sua campanha. O candidato chegou a se autointitular “criptopresidente” e dizer que quer transformar os Estados Unidos na “capital mundial de cripto”.

Com as falas, Trump conquistou milhões de eleitores cuja maior preocupação, segundo pesquisas, é a economia. Agora, investidores e especialistas estão animados com o que está por vir em seu mandato, que deve abrir novos horizontes não apenas para a cotação dos criptoativos, mas também para a regulação no país.

"O cenário atual do mercado cripto nos EUA está extremamente promissor, com avanços políticos que indicam um ambiente mais favorável. A vitória não só de Trump, como também a de candidatos pró-cripto na Câmara e no Senado sugere uma nova fase para o setor, com maior clareza regulatória esperada. Com a entrada de Donald Trump, há uma previsão de políticas que tragam regulamentações mais claras”, disse Valter Rabelo, head de ativos digitais da Empiricus Research.

“O mercado vive um momento otimista, com o bitcoin atingindo máximas históricas e um cenário macroeconômico favorável nos EUA, caracterizado por crescimento econômico, taxas de desemprego controladas, redução dos juros pelo Fed e crescimento da liquidez nos mercados. É um cenário positivo para o final de ano, que marca o início de uma nova era para o mercado cripto”, acrescentou o especialista.

