Cripto protagoniza eleições nos EUA: além da Casa Branca, setor terá maioria no Congresso e Senado

As eleições de 2024 nos Estados Unidos resultaram na vitória de centenas de candidatos pró-cripto, com os resultados ainda sendo atualizados em todo o país.

No momento da redação, dados do site Stand With Crypto (SWC) da Coinbase indicam que foram eleitos representantes pró-cripto na maioria dos estados. De acordo com o mapa do site, apenas Novo México, Alasca, Havaí, Vermont e Maine ainda não elegeram um candidato pró-cripto.

Os dados do SWC mostram que 247 candidatos pró-cripto foram eleitos para a Câmara dos Representantes, em comparação com 113 candidatos anti-cripto. No Senado, 15 candidatos pró-cripto foram eleitos, enquanto dez candidatos anti-cripto garantiram cadeiras.

Doações cripto acima de US$ 200 milhões mostram resultados

Defensores da cripto doaram aproximadamente US$ 206 milhões para campanhas eleitorais, de acordo com o SWC. Desse valor, cerca de US$ 204 milhões foram destinados ao Fairshake, um supercomitê de ação política pró-cripto, enquanto quase US$ 3 milhões foram doados diretamente ao SWC.

Em 6 de novembro, o republicano pró-cripto Bernie Moreno venceu a disputa pelo Senado de Ohio contra o democrata Sherrod Brown, o então titular do cargo. A disputa entre Brown e Moreno foi uma das mais custosas em termos de propaganda de campanha, com mais de US$ 500 milhões gastos.

O Fairshake supostamente gastou US$ 40 milhões para ajudar Moreno a derrotar Brown em uma de suas disputas prioritárias. Principais doadores incluem Coinbase, Ripple Labs e os fundadores da Andreessen Horowitz.

Moreno venceu com mais de 2,8 milhões de votos, ou 50,2% do total, enquanto Brown recebeu 2,5 milhões de votos, ou 46,4%.

A vitória adiciona uma voz pró-cripto ao Senado e remove uma voz anti-cripto. Brown tem laços estreitos com o presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), Gary Gensler, que tem sido uma figura de destaque na repressão regulatória contra empresas cripto nos Estados Unidos.

Além de vencer a disputa pelo Senado em Ohio, candidatos pró-cripto também estão na liderança em outras principais disputas do Senado nas eleições americanas.

Em Montana, Tim Sheehy lidera sobre Jon Tester, com mais de 247 mil votos ante 205 mil de Tester. Sheehy é pró-cripto, enquanto Tester foi classificado como neutro pelo SWC.

Na Pensilvânia, a disputa entre Dave McCormick e Bob Casey está extremamente acirrada, com cada candidato conquistando cerca de 3,2 milhões de votos. McCormick é pró-cripto, enquanto Casey é classificado como neutro.

Em Wisconsin, a disputa entre Tammy Baldwin e Eric Hovde também é acirrada, com ambos os candidatos recebendo cerca de 1,6 milhão de votos. Baldwin é “fortemente contra cripto”, enquanto Hovde expressou algum apoio à indústria.

Warren vence disputa pelo Senado em Massachusetts

Embora a eleição tenha gerado resultados favoráveis para o setor cripto, nem todos os candidatos pró-cripto venceram. Em Massachusetts, a senadora democrata Elizabeth Warren obteve uma vitória decisiva contra o republicano pró-cripto John Deaton.

Warren é uma das críticas mais vocais contra o setor cripto na política americana, enquanto Deaton é um conhecido defensor da cripto, tendo representado os detentores de XRP na batalha legal da Ripple contra a SEC.

