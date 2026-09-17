Negociação de futuros de ativos tradicionais em blockchain salta 142 vezes e supera bitcoin e ether

O volume mensal negociado de contratos futuros de ativos do mercado financeiro tradicional em blockchain saltou de US$ 760 milhões em outubro de 2025 para US$ 107,6 bilhões em julho de 2026. Isso representa um crescimento de 142 vezes na demanda por esses ativos, conforme revelou um estudo realizado pela corretora de criptomoedas OKX.

Esse montante é maior até do que o volume negociado de futuros de criptomoedas, ativos nativos da tecnologia blockchain, que tiveram US$ 105,7 bilhões em negociação naquele mês.

O estudo da OKX considerou como contrato de ativo do mundo real (RWA), um contrato futuro que tem como referência uma empresa em estágio pré-abertura de capital, ações de companhias abertas, índices ou commodities. São contratos em que o investidor se expõe às movimentações de preço de petróleo, prata, semicondutores e Ofertas Públicas Iniciais (IPOs), por exemplo.

A referência de outubro de 2025 como marco inicial foi utilizada por ser quando houve uma grande reconfiguração no mercado de derivativos on-chain. No dia 10 daquele mês, o anúncio de que o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, poderia impor tarifas de 100% sobre produtos chineses desencadeou a maior liquidação de derivativos de criptomoedas da história, chegando a US$ 19 bilhões em poucas horas.

Nove meses depois, os volumes individuais de negociação dos contratos futuros das três criptomoedas mais populares: bitcoin, ether e solana, caíram entre 60% e 83%.

Avanço de RWA respondeu a eventos reais

Enquanto isso, o volume de negociação de contratos futuros de ativos do mundo real disparou 14.158% e chegou àqueles US$ 107,6 bilhões.

Mesmo dentro do segmento de RWA, houve uma rotação interessante nesse período, saindo de índices para commodities no primeiro trimestre de 2026 e, posteriormente, para ações em julho.

"Cada mudança acompanhou um catalisador do mundo real, e não o sentimento do mercado cripto, indicando uma categoria que ainda está encontrando seu centro de gravidade, em vez de se consolidar em um único segmento desse mercado em expansão", diz a OKX.

Um exemplo é o petróleo, cujos contratos negociados em blockchain tiveram um aumento de negociação de 149 vezes, chegando a US$ 1,69 bilhão, nove dias depois do início dos ataques dos EUA ao Irã.

Volume de negociacao on-chain do petroleo

Já os contratos ligados a empresas em estágio de pré-IPO foram impulsionados pelas grandes ofertas do tipo realizadas ao longo do ano. A SpaceX, por exemplo, foi o contrato pré-IPO mais negociado da OKX em todos os meses desde a sua listagem.

Outro destaque é que os contratos com liquidação financeira e negociação contínua, chamados popularmente de perpétuos, movimentaram US$ 3,64 trilhões no quarto trimestre do ano passado. É um volume 40 vezes maior do que o registrado três anos antes.

Open interest

Apesar da queda no volume de negociação dos contratos futuros de criptomoedas, a OKX destaca que o número total de contratos que ainda não foram liquidados, fechados ou exercidos (o chamado open interest) das três principais moedas digitais atingiu seu ponto mais baixo em fevereiro e depois subiu 61%.

Volume on-chain de contratos em aberto de BTC ETH e SOL

"O open interest permanece 29% abaixo do nível de outubro de 2025, mas apresentou uma recuperação substancialmente mais rápida do que o volume negociado. Padrões semelhantes já ocorreram anteriormente. O volume trimestral de negociação do setor caiu aproximadamente dois terços durante 2022 antes de atingir novas máximas em um intervalo de dois anos. Os dados atuais são compatíveis com um mercado em reconstrução, e não em declínio estrutural", diz a OKX.

Já o open interest dos contratos de RWA disparou 107 vezes nos últimos nove meses, saindo de US$ 16,1 milhões para US$ 1,72 bilhão.

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