Bitcoin tem potencial para chegar a US$ 500 mil, diz gestor de fundo

O estabelecimento de uma reserva nacional de bitcoin pode elevar o preço da criptomoeda para até meio milhão de dólares, previu o CIO do maior gestor de fundos de criptomoedas dos EUA.

Matt Hougan, diretor de investimentos da Bitwise Asset Management, disse que enxerga o bitcoin potencialmente atingindo US$ 500.000 se os EUA criarem uma reserva nacional de bitcoin, o que implica uma alta de 380% em relação ao preço atual da moeda. Hougan disse ao Yahoo! Finance recentemente que os EUA comprando bitcoin levarão mais países a comprar a criptomoeda eles mesmos.

"Se conseguirmos uma reserva estratégica de bitcoin onde o governo está comprando bitcoin... US$ 200.000 em bitcoin vai parecer estranho. Você vai estar olhando para US$ 300.000, US$ 400.000, US$ 500.000 em bitcoin. Governos em todo o mundo vão ter que fazer isso", disse Hougan, em conversa republicada pelo Business Insider.

Hougan disse que estava cético quando Trump propôs pela primeira vez a ideia de criar um estoque nacional de bitcoins durante a campanha. Mas a ideia "não desapareceu", ele observou, apontando para um novo projeto de lei de criptomoedas proposto pela senadora de Wyoming Cynthia Lummis e mais líderes dentro da administração de Trump, sugerindo que estavam abertos à ideia de uma reserva estratégica de bitcoins. Trump sugeriu novamente a ideia da reserva na semana passada em uma entrevista na Bolsa de Valores de Nova York.

Hougan disse que prevê o bitcoin subindo para US$ 200.000 no próximo ano à medida que a demanda dos investidores continua a aumentar.

O bitcoin subiu 55% desde a eleição presidencial nos EUA e mais de 140% este ano.

Wall Street está cada vez mais otimista com as criptomoedas, especialmente com o segundo mandato de Trump à vista. O Standard Chartered, empresa que previu corretamente a subida do bitcoin para US$ 100.000 neste ano, também prevê que o bitcoin atingirá US$ 200.000 até o final de 2025, enquanto outras previsões apontam que o token subirá até US$ 500.000.