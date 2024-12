Após recorde, bitcoin recua para US$ 104 mil em espera por decisão monetária do Fed

Nesta quarta-feira, 18, pela manhã, o bitcoin recua de sua última máxima histórica em US$ 108 mil. Investidores e especialistas aguardam pela divulgação de um possível novo corte na taxa de juros dos EUA e um posicionamento de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 104.794, com queda de 2,4% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Na última terça-feira, 17, a principal criptomoeda do mercado atingiu uma nova máxima histórica em US$ 108.268.

“Apesar de o bitcoin ter buscado um novo topo em US$ 108 mil, o mercado não mostrou confiança o suficiente para manter a tendência”, justificou Beto Fernandes, analista da Foxbit.

Atenções voltadas para o Fed

Nesta quarta-feira, 18, o Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) divulgara se haverá ou não um corte na taxa de juros dos EUA. Depois, o presidente do banco central do país faz um discurso para justificar o posicionamento da autarquia. Pra Beto Fernandes, este é um dos eventos mais importantes do dia para o investidor de criptomoedas.

“Entendendo melhor o clima dentro do Fed para a política monetária, os investidores vão ter mais suporte para optar por manter o apetite ao risco ou buscar mais segurança. Se a decisão for pela segunda opção, o bitcoin, claro, tende a corrigir. Caso contrário, os fluxos de capital, principalmente via ETFs, devem continuar”, disse ele.

“Inclusive, os ETFs seguem em sua perspectiva positiva. O volume de bitcoin depositado nas exchanges permanece em queda, apesar de um aumento tímido no número de transações dos mineradores. Ou seja, há uma expectativa maior pela manutenção da alta, do que por uma correção”, acrescentou.

“Até por que, o que outros dados mostram é que a pressão vendedora ainda não é das mais agressivas, e as baleias estão bem posicionadas para comprar mais bitcoin na região dos US$ 105 mil. Mas, considerando a volatilidade, descidas agressivas não podem ser descartadas”, concluiu Fernandes.

