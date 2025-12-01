Bitcoin tem demanda em preços 'baixos' e pode voltar a subir

Nesta segunda-feira, 1, o bitcoin inicia a semana na faixa dos US$ 85-86 mil após ter sinalizado forte recuperação na última semana. Apesar disso, especialistas continuam otimistas que a maior criptomoeda do mundo ainda pode voltar a subir em dezembro.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 85.763, com queda de 6,5% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, no entanto, a queda acumulada é de apenas 1%.

"Após o preço do bitcoin atingir a máxima de US$ 93.092 na última sexta-feira, 28, a principal criptomoeda iniciou o mês de dezembro com uma queda, até o momento desta publicação, de 8.04% ao atingir a mínima de US$ 85.604", disse Ana de Mattos, analista e trader parceira da Ripio.

"Durante a queda entrou um alto volume financeiro tentando frear o movimento baixista, portanto, caso ocorra correção da queda, as resistências estão nas faixas de preços dos US$ 91.4 mil e US$ 94.5 mil. Já os suportes de curto e médio prazo estão nas regiões de liquidez dos US$ 84.1 mil e US$ 79 mil", acrescentou a analista técnica.

Início de dezembro para o bitcoin

"O mercado cripto inicia dezembro com um respiro de alívio, após as quedas profundas da semana passada. O bitcoin recupera a área de US$ 86 mil, sinalizando que a liquidação extrema pode ter atingido o fundo de curto prazo. Embora o sentimento de medo persista, a recuperação acima de US$ 85 mil mostra que a demanda institucional em patamares baixos está absorvendo o choque", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget no Brasil.

"A recuperação recente é vista mais como um ressalto técnico pós-capitulação do que uma reversão estrutural, devido à persistência dos ventos contrários. Os problemas de liquidez global continuam dominando. O corte de juros do Fed não surtiu o efeito desejado no mercado de risco, e o mercado agora precifica uma alta probabilidade de o Fed manter a restrição monetária por mais tempo. Isso é o principal fator que mantém o mercado em queda em patamares baixos", acrescentou.

Previsão de preço do bitcoin

"A sustentação do ouro em alta continua a ser o reflexo da aversão a risco. O bitcoin, no entanto, mostra que a demanda de compra de longo prazo em patamares baixos é forte. A perspectiva mais realista para dezembro é de consolidação na faixa de US$ 85 mil - US$ 90 mil, enquanto os investidores buscam um novo ponto de equilíbrio", disse Guilherme Prado.

"Olhando para o lado técnico, o bitcoin está em um movimento de recuperação a partir de uma zona de sobrevenda extrema, lutando para retomar a faixa de US$ 90 mil. O bitcoin está negociando muito abaixo das médias móveis de 100 e 200 dias no gráfico diário, mantendo o viés de baixa no médio prazo. A recuperação de US$ 81.5 mil para US$ 86 mil é um sinal de força de compra em patamares baixos, mas não uma inversão de tendência. No curto prazo, o bitcoin deve tentar se consolidar entre US$ 85 mil e US$ 90 mil", concluiu o especialista.

