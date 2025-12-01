Executivo recua na previsão de bitcoin a US$ 250 mil, que agora é apenas um 'talvez'

O executivo da BitMine aparentemente suavizou sua projeção amplamente divulgada de que o bitcoin terminaria o ano em US$ 250 mil, dizendo agora apenas que é “talvez” possível que o ativo recupere sua máxima histórica de US$ 125.1 mil, registrada em outubro, antes do final do ano.

“Ainda acho muito provável que o bitcoin esteja acima de US$ 100 mil antes do fim do ano — e talvez até atinja uma nova máxima”, disse Lee em entrevista à CNBC na quarta-feira, 26.

Esta parece ser a primeira vez que Lee recua publicamente em sua meta de preço de US$ 250 mil para o bitcoin, uma previsão que ele apresentou no início de 2024 e continuou a reafirmar até o começo de outubro.

A projeção de Lee era uma das mais otimistas do mercado. Outros executivos do setor, como o CEO da Galaxy Digital, Mike Novogratz, alertaram em outubro que algo “muito fora da curva” teria que acontecer para que o bitcoin atingisse esse patamar.

Ainda assim, Lee afirmou que alguns dos dias mais fortes do bitcoin podem ocorrer antes do fim de 2025.

“Ainda acho que alguns desses melhores dias vão acontecer antes do final do ano”, disse ele, faltando 35 dias para o encerramento de 2025.

Investidores precisarão continuar adivinhando

Lee destacou a tendência do bitcoin de registrar a maior parte de seus ganhos em poucos dias de negociação por ano, observando que o ativo normalmente “faz seu movimento” em apenas dez dias anuais.

A ideia é amplamente compartilhada entre líderes do setor. O CEO da Bitwise, Hunter Horsley, afirmou em fevereiro de 2024 que, embora os investidores não possam prever quando esses dias ocorrerão, perder os 10 melhores dias do bitcoin significa perder quase todos os seus retornos históricos.

Em 2024, os 10 dias mais fortes do bitcoin proporcionaram um retorno combinado de 52%, enquanto os outros 355 dias geraram um retorno médio de -15%.

O bitcoin está em tendência de baixa desde 10 de outubro, pressionado por uma liquidação de US$ 19 bilhões no mercado cripto após o anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump, de uma tarifa de 100% sobre produtos chineses.

Na quarta-feira, o bitcoin recuperou o nível de US$ 90 mil após seis dias consecutivos abaixo desse patamar.

Isso ocorreu apesar de novembro ser, historicamente, o mês mais forte para o bitcoin desde 2013, de acordo com dados da CoinGlass.

Histórico misto em suas previsões

Se o bitcoin não atingir a previsão de Lee, não será a primeira vez que suas estimativas não se concretizam.

Em janeiro de 2018, Lee previu que o bitcoin poderia chegar a US$ 125 mil até 2022, mas o ativo só alcançou esse valor três anos depois, em outubro passado.

Por outro lado, Lee também acertou algumas previsões.

Em julho de 2017, ele projetou que, em um cenário-base, o bitcoin poderia atingir US$ 20 mil até 2022, e, em um cenário mais otimista, chegar a US$ 55 mil no mesmo período.

O bitcoin acabou atingindo US$ 20 mil em dezembro de 2020 e US$ 55 mil em março de 2021, segundo dados do CoinMarketCap.

