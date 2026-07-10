Bitcoin sobe 4% em 7 dias e supera os US$ 64 mil; a retomada começou?

O bitcoin opera em alta nesta sexta-feira, 10, e supera momentaneamente a resistência dos US$ 64 mil. Se avançar além desse patamar, deve alcançar sua máxima desde 22 de junho, nos US$ 65.555, o que traria maior confiança para a recuperação.

O site de notícias Coindesk destaca que a razão do preço do bitcoin para uma onça de ouro subiu 28% desde o fundo de fevereiro e está hoje em 15,67 vezes. Isso significa que a maior das criptomoedas, que costuma ser chamada de “ouro digital”, tem se valorizado em relação ao metal. Este é um sinal importante de retorno da demanda por cripto.

Às 10h58 (horário de Brasília) o bitcoin subia 2,6% em um período de 24 horas, a US$ 64.505 por unidade. No acumulado dos últimos sete dias, o BTC registra uma valorização de 3,8%.

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Segundo Vinicius Bazan, CEO da casa de análise Underblock, é possível ver uma recuperação inicial, embora um pouco tímida, do bitcoin. Na opinião do especialista, o pior do pessimismo parece ter passado e é possível ver novas entradas de capital em criptoativos.

“Começamos a ter uma melhora a partir da reabertura do Estreito de Ormuz, no Irã, com o fluxo de navios petroleiros voltando parcialmente. Com isso, o mercado afasta o temor mais agudo de uma inflação persistente, que faria o Federal Reserve ser muito duro e aumentar os juros dos EUA mais cedo e mais vezes”, afirma Bazan.

Um ponto importante, mas controverso, na visão de Bazan, é que a empresa de capital aberto compradora de bitcoin Strategy está trazendo maior clareza sobre suas compras e vendas de bitcoin, algo que tem efeito benéfico. “Quando paramos para analisar, isso afasta o risco de quebra da empresa, que poderia colocar o mercado todo em risco”, argumenta.

Atualmente, a Strategy possui 843.775 unidades de bitcoin, o que equivale a US$ 54,4 bilhões.

ETFs e Indicadores

Ontem foi registrado um saldo líquido negativo de US$ 95,3 milhões nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista negociados nas bolsas dos EUA. Foi o segundo pregão consecutivo de saída de capital nesse tipo de fundo após três dias de saldo positivo.

O principal alvo do fluxo foi o FBTC, da Fidelity, com US$ 63,3 milhões de excesso de vendas de cotas em relação às compras.

Já nos ETFs de ether, o fluxo foi negativo em US$ 52,2 milhões, interrompendo uma sequência de cinco pregões de entrada de capital.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas subiu de 27 para 31 pontos de ontem para hoje, mostrando continuidade da melhora no sentimento do mercado. O indicador continua na zona que indica predominância do “medo”.

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

Altcoins

Bazan diz que as criptomoedas que não são o bitcoin ainda precisam que a principal moeda digital do mercado tenha uma alta contundente para que elas possam subir com vigor. “O caso que eu destacaria é solana, que começa a performar melhor que o bitcoin e o ether”, aponta.

Hoje, a solana tem alta de 1,6%, a US$ 79,05. O ether, moeda digital da rede Ethereum, por sua vez, avança 3%, a US$ 1.803.

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