Mineradora vende 100 bitcoins para financiar centro de dados de IA nos EUA

A mineradora de bitcoin Hyperscale Data vendeu cerca de 100 bitcoins e garantiu uma linha de crédito lastreada em bitcoin para ajudar a financiar a construção de seu centro de dados de inteligência artificial (IA) em Michigan, de acordo com um anúncio feito na quinta-feira.

A empresa afirmou que os recursos obtidos com a venda de bitcoin estão sendo utilizados para financiar a construção e a aquisição de infraestrutura essencial e equipamentos de longo prazo para seu campus em Michigan. A linha de crédito lastreada em bitcoin deverá fornecer financiamento com taxas de juros variáveis ​​entre 4,5% e 5,0%.

O campus está sendo desenvolvido para dar suporte a um contrato de prestação de serviços previamente anunciado com um provedor de infraestrutura de IA, cujo nome não foi divulgado, que inicialmente abrange cerca de 20 megawatts de capacidade computacional para IA. O contrato de 10 anos inclui duas opções de prorrogação de cinco anos e espera-se que gere mais de US$ 1,2 bilhão em receita, caso seja totalmente exercido.

O fornecedor de IA também tem a opção de expandir a capacidade em mais 32 MW nos primeiros dois anos do contrato. Caso essa opção seja exercida e mantida durante os períodos de extensão, o valor total do contrato ultrapassará US$ 3 bilhões, segundo a empresa.

Anteriormente conhecida como Ault Alliance, a empresa mudou de nome para Hyperscale Data em 2024, ao direcionar seu foco para infraestrutura de IA, mantendo, porém, seu negócio de mineração de bitcoin. Suas ações negociadas na NYSE American ( GPUs ) subiram mais de 5% no final da manhã de quinta-feira, segundo dados do Yahoo Finance.

Dados da BitcoinTreasuries.NET mostram que a empresa ainda detém cerca de 1.006 BTC, o que a torna a 44ª maior detentora pública de bitcoin entre as empresas.

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