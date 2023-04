Bitcoin ultrapassa US$ 30 mil e tem maior preço desde junho com otimismo no mercado

O bitcoin registrou uma forte valorização nas últimas 24 horas, puxando o mercado de criptomoedas como um todo para cima. Com o movimento, o ativo superou o preço de US$ 30 mil pela primeira vez desde 10 de junho de 2022, e segue negociando no melhor nível em mais de 10 meses. Ele acumula uma alta de mais de 80% em 2023, após ter o melhor trimestre em dois anos.

De acordo com dados da plataforma CoinGecko, a maior criptomoeda do setor opera em alta de 6,3% nas últimas 24 horas, cotada a US$ 30.101. No mesmo período, o mercado cripto valoriza 4,4%, com uma capitalização superior a US$ 1 trilhão. Também entre os destaques do dia, o ether sobe 3,4%, a US$ 1.918.

Para analistas, o novo movimento do bitcoin entre a noite de segunda-feira e esta terça-feira, 11, está ligado a um reforço no otimismo dos investidores em relação à postura do Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos, em seu ciclo de alta de juros. O mercado aposta cada vez mais em uma autarquia mais suava nas próximas elevações, com chance de cortes já no segundo semestre.

Os investidores passaram a projetar uma postura mais branda do Federal Reserve — reforçada após as recentes falências bancárias —, com altas menores e possíveis cortes já no segundo semestre. O cenário favorece ativos considerados mais arriscados, caso das criptos, já que torna a renda fixa americana menos atrativa e reduz temores sobre uma possível recessão na maior economia do mundo.

Especificamente no caso do bitcoin, especialistas acreditam que a crise no sistema bancário reforça a tese da criptomoeda, que surgiu como uma alternativa descentralizada no sistema financeiro, e por isso está atraindo investidores. Outros apontam uma possível mudança de visão no mercado, com a ideia de que o bitcoin seria um "ouro digital" ganhando mais adeptos.

Fernando Pereira, gerente de conteúdo da Bitget, ressaltou que, ao superar a barreira dos US$ 30 mil, a criptomoeda "agora tem caminho livre para região de US$31 mil". "A pressão vendedora lá será grande e um movimento de recuo mais agressivo pode acontecer caso o preço rejeite esse região", alerta.

O analista-chefe da Titanium Asset, Ayron Ferreira, observa que "o mercado ainda pode sentir novos efeitos do processo que colocou os juros no patamar atual e novas situações envolvendo bancos e escassez de crédito não podem ser descartadas, o que deve afetar as expectativas e o otimismo do mercado".

Para ele, será importante avaliar o conteúdo da ata da última reunião de juros do Fed - que será divulgada nesta terça-feira - e o dado de inflação dos EUA em relação a março - que sai na quarta-feira, 12. Os dois eventos deverão afetar as apostas quanto ao ciclo de juros, e afetar também o movimento atual do mercado cripto.

Atualização da Ethereum

O ether, criptomoeda nativa da Ethereum, tem tido um desempenho positivo nos últimos dias mesmo com a cautela de investidores antes da sua próxima grande atualização, a Shanghai. Nos últimos sete dias, ele acumula uma alta de 5,9%, e chegou a ter o melhor preço em oito meses.

A atualização foi marcada para a próxima quarta-feira, 12, e afetará o funcionamento do staking, modalidade em que o ether é depositado por um usuário da rede para que ele possa se tornar um validador de transações. Em troca, ele recebe outras quantidades de ether como recompensa.

Os desenvolvedores responsáveis pela Shanghai criaram uma fila para processar os pedidos de saque, e também estabeleceram uma quantidade máxima que poderá ser cada diariamente no blockchain. A ideia é que essa medida reduza o potencial de impacto das mudanças no preço do ether. Mesmo assim, o ativo deve ter volatilidade na semana, mas o sucesso da atualização tende a beneficiar o mercado, incluindo o bitcoin.

