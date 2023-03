Bitcoin tem melhor trimestre em 2 anos, dispara 60% e supera outros investimentos

O bitcoin caminha para encerrar o primeiro trimestre de 2023 com o seu melhor desempenho desde os três primeiros meses de 2021. Além de acumular uma forte alta, a criptomoeda também vai quebrar uma sequência de quatro trimestres consecutivos de queda, marcando uma reversão de parte dessas perdas.

De acordo com um levantamento produzido por Einar Rivero, head comercial do hub de investimentos TradeMap, a maior criptomoeda do mercado acumulou valorização trimestral de 64,64%. Com isso, ela superou as altas no terceiro e quarto trimestres de 2021 (25% e 5%, respectivamente).

O levantamento aponta ainda que o bitcoin superou, com folga, outras modalidades de investimento no mercado. O segundo melhor desempenho do trimestre foi do Nasdaq , índice que reúne as maiores ações da bolsa focada em tecnologia, que teve alta de 16,77%. O terceiro lugar ficou com o BDRX, um índice que reúne recibos de ações estrangeiras negociados na bolsa brasileira, com valorização de 8,73%.

A maior criptomoeda do mercado também superou o ouro (5,35), o índice de ações americano S&P (7,03%), o dólar (queda de 2,63%), o euro (queda de 0,81%), o Ibovespa (queda de 7,16%) e opções de renda fixa como o CDI (3,2%) e a poupança (2,08%). O principal índice da bolsa brasileira teve, ainda, o quarto pior primeiro trimestre desde o lançamento do Plano Real, segundo o levantamento.

Para especialistas, a forte alta do bitcoin em 2023 está ligada à mudança de perspectiva do mercado quanto ao ciclo de alta de juros nos Estados Unidos. Os investidores passaram a projetar uma postura mais branda do Federal Reserve — reforçada após as recentes falências bancárias —, com altas menores e possíveis cortes já no segundo semestre.

O cenário favorece ativos considerados mais arriscados, caso das criptomoedas, já que torna a renda fixa americana menos atrativa e reduz temores sobre uma possível recessão na maior economia do mundo. Além disso, outros analistas apontam mais motivos que podem estar ajudando o mercado cripto.

Especificamente no caso do bitcoin, especialistas acreditam que a crise no sistema bancário reforça a tese da criptomoeda, que surgiu como uma alternativa descentralizada no sistema financeiro, e por isso está atraindo investidores. Outros apontam uma possível mudança de visão no mercado, com a ideia de que o bitcoin seria um "ouro digital" ganhando mais adeptos.

Antonio Bertuccio, diretor de estratégias da iVi Technologies, observa que, no momento, a criptomoeda se encontra em uma faixa de preço estável entre US$ 27 mil e US$ 29 mil. Para o mês de abril, ele espera uma continuidade da tendência de alta, "impulsionada principalmente pelo sentimento de um possível controle da inflação e pelas políticas menos duras do Fed".

Cuidados ao investir no bitcoin

Por mais que as criptomoedas estejam acumulando forte valorização em 2023, o que torna essa modalidade de investimento mais atraente, é preciso tomar alguns cuidados. O principal apontado por especialistas é ter uma alocação correta no portfólio, com aplicações menores para garantir, ao mesmo tempo, diversificação, participação nos ganhos do segmento e redução de perdas em caso de volatilidade.

Outro cuidado importante que deve ser tomado envolve os golpes financeiros. Já conhecidos no mercado, eles também existem envolvendo o bitcoin e outras criptomoedas. Nesse caso, o mais recomendado é pesquisar antes de decidir realizar um investimento com uma empresa ou pessoa, e não acreditar em promessas de ganhos fixos mensais significativos, como os de 5% ao mês.

Além disso, é válido ter uma visão de longo prazo ao aportar nos criptoativos. Por mais que no curto prazo o setor registre uma alta volatilidade, com fortes ganhos e perdas, especialistas acreditam em uma tendência de valorização intensa nos próximos anos, conforme sua adoção aumenta. Por isso, um bom conselho é deixar os aportes no setor "descansando", e esperar um período de tempo maior antes de encerrá-los para obter lucros.

