Criptomoeda Aptos sobe 10% antes de evento que pode afetar preço; entenda

A criptomoeda Aptos tem tido um novo movimento de valorização nos últimos dias, mantendo uma trajetória de alta que a tornou um dos ativos do mercado com mais ganhos em 2023. Agora, os investidores tem comprado a cripto antes de um evento que pode afetar seu preço.

Dados da plataforma CoinGecko apontam que a Aptos valorizou 10,7% nos últimos 10 dias, sendo que a maior parte dos ganhos ocorreu nas últimas 24 horas, com uma alta de 6%. Com isso, o ativo é atualmente cotado a US$ 11,63, sendo o 31º maior do mercado.

A nova alta ocorre um dia antes de um evento importante para qualquer projeto de criptomoeda: a liberação de uma quantidade do ativo que estava bloqueada. Na próxima quarta-feira, 12, a oferta total em circulação da Aptos deve ter um aumento de 0,5% após o desbloqueio.

Os responsáveis pelo projeto anunciaram que vão liberar para o mercado cerca de US$ 50 milhões em tokens da Aptos, também referenciados pela sigla APT. A liberação faz parte do cronograma do projeto, que foi lançado oficialmente no segundo semestre de 2022.

Até o momento, cerca de 84% de toda a oferta criada da criptomoeda ainda está bloqueada. Tradicionalmente, eventos de liberação de tokens tendem a gerar, em um primeiro momento, quedas no preço do ativo, já que resultam em um aumento repentino de oferta em circulação.

Investidores que entraram no projeto desde o início podem aproveitar esse evento para vender a criptomoeda, aproveitando a baixa já esperada para lucrar com os preços na máxima. Ao mesmo tempo, investidores mais novos podem acabar sendo atraídos pelo projeto exatamente devido à desvalorização, ajudando o projeto no médio e longo prazo.

O que é a Aptos?

A Aptos é a criptomoeda nativa do blockchain de mesmo nome. A rede foi lançada em 2022 pelos ex-funcionários envolvidos no projeto da Libra, a criptomoeda cancelada do Facebook. O objetivo da rede é servir como um lar para projetos cripto mais mais escalabilidade e velocidade. Ela chegou a ter fortes perdas no ano passado, mas agora tem tido um desempenho positivo.

No primeiro trimestre, o token APT teve o segundo melhor desempenho dentre os 40 maiores do setor, com uma valorização de 221,02%. Theodoro Fleury, gestor da QR Asset, ressalta que "não vimos ao longo do trimestre nenhum motivo específico para a alta tão expressiva do ativo, mas podemos citar alguns fatos envolvendo a blockchain que podem estar associados ao movimento".

"A Aptos foi lançada com muito hype nos ambientes especializados, por conta do time de ex-integrantes da Meta por trás do projeto, mas pegou um cenário de mercado muito turbulento. A melhora do ambiente macro para investimento em criptoativos pode ter favorecido a alta do ativo", avalia.

