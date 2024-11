Bitcoin atinge nova máxima em US$ 98 mil; criptomoeda vai chegar aos US$ 100 mil?

Na manhã desta quinta-feira, 21, o bitcoin atingiu uma nova máxima histórica de preço. Em US$ 98.342, a maior criptomoeda do mundo se aproxima de um patamar de preço bastante aguardado por investidores: os US$ 100 mil.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 97.521, com leve recuo desde a máxima histórica mais recente. De acordo com dados do CoinMarketCap, a criptomoeda movimentou US$ 97,2 bilhões só nas últimas 24 horas e ainda apresenta alta de 3,7% no mesmo período.

Bitcoin pode chegar aos US$ 100 mil?

Ao longo de 2024, uma série de especialistas das mais diversas gestoras e instituições financeiras compartilharam previsões de que o bitcoin poderia custar US$ 100 mil até o final do ano. Por muitos momentos, as previsões soaram otimistas demais, enquanto a criptomoeda era cotada a US$ 49 mil em agosto deste ano.

No entanto, agora o bitcoin está muito próximo de atingir os esperados US$ 100 mil. O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza "ganância extrema" em 87 pontos.

“Já não tem muito o que falar sobre o bitcoin. Imagino que teremos um pouco de turbulência entre os US$ 98 e US$ 100 mil, com muita volatilidade no mercado. Mas é uma situação de descoberta de preço. Para quem está louco para comemorar o bitcoin em US$ 100 mil, falta muito pouco, praticamente 2%. Isso pode acontecer ainda hoje, mas vai depender muito de como o mercado está enxergando isso e como vai abrir”, disse Lucas Josa, especialista de criptoativos do BTG Pactual, no programa Morning Call Crypto desta quinta-feira, 21.

