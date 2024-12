Bitcoin chega à marca de US$ 100 mil em ano de ETFs, adoção institucional e vitória de Trump

O bitcoin atingiu um marco importante e muito aguardado por investidores e especialista. A maior criptomoeda do mundo é cotada a US$ 100 mil, preço inédito em toda a história do bitcoin.

Com valorização expressiva desde a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, a criptomoeda bateu recorde atrás de recorde até chegar aos US$ 100 mil. Anteriormente, a previsão de preço chegava a ser considerada “ousada” por alguns especialistas.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 101.309, de acordo com dados do CoinMarketCap, com alta de quase 6% nas últimas 24 horas.

“O marco de US$ 100 mil atingido pelo bitcoin representa não apenas um marco psicológico significativo, mas também posiciona a criptomoeda com uma capitalização de mercado próxima a US$ 1,98 trilhão”, disse João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptomoedas do BTG Pactual.

“Para contextualizar, esse valor é comparável ao valor de mercado de gigantes corporativas como a Amazon, que alcançou US$ 2 trilhões pela primeira vez em junho de 2024”, acrescentou.

“Em conjunto com bilhões de dólares em investimentos institucionais ao decorrer do ano, isso destaca a crescente relevância do bitcoin no cenário financeiro global”, concluiu Galhardo à EXAME.

Apesar disso, Michael Novogratz, CEO da Galaxy Digital, acredita que o preço do bitcoin pode cair 20% após atingir US$ 100 mil.

