“Bitcoin pode chegar a US$ 100 mil, é questão de tempo”, diz especialista do BTG

Nesta terça-feira, 30, o bitcoin e as principais criptomoedas iniciam o dia sendo negociados no vermelho. No entanto, as perspectivas ainda são otimistas para a classe de ativos digitais graças aos desdobramentos das eleições norte-americanas e a expectativa por cortes na taxa de juros dos EUA.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 66.127, com queda de 3,7% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. A criptomoeda que vinha em um movimento ascendente após o discurso de Donald Trump em um evento focado em bitcoin, agora recua.

No último final de semana, Donald Trump participou do evento Bitcoin Conference nos Estados Unidos, onde cobrou cerca de R$ 300 mil por fotos. Em seu discurso, afirmou que não venderia as reservas de bitcoin do governo e as utilizaria como uma reserva estratégia no país. Também prometeu demitir Gary Gensler, presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) que tem levado a regulação da classe de ativos sob “mão de ferro”, entre outras perspectivas favoráveis para as criptomoedas.

Apesar disso, ainda é incerto se eleito, Donald Trump irá de fato cumprir essas promessas de campanha. Por outro lado, Kamala Harris, candidata rival que substituiu o atual presidente Joe Biden na corrida eleitoral, sinaliza uma aproximação com o setor.

Já em relação ao cenário macroeconômico e a política monetária dos Estados Unidos, que há anos vem impactando a cotação do bitcoin e das principais criptomoedas, as perspectivas também são positivas.

Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, disse no programa Morning Call Crypto desta terça-feira, 30, que este mês um corte na taxa de juros é improvável, mas as chances se concentram para o mês de setembro. Cortes na taxa de juros dos EUA historicamente favorecem o apetite ao risco de investidores e a classe de ativos digitais.

O bitcoin pode chegar a US$ 100 mil?

“O bitcoin pode sim chegar a US$ 100 mil. Está entrando bastante fluxo, principalmente via ETFs. O grande ponto é que a alavancagem é um momento que o mercado à vista não consegue acompanhar. O mercado se alavancou muito de domingo para segunda-feira. O principal fluxo que a gente vê hoje no mercado à vista está vindo desses ETFs. Então em um momento que o mercado à vista não acompanha muito, esse open interest descola bastante e começamos a ver muito mais prêmio em futuro do que mercado à vista, pode ser que isso aconteça nesse momento, mas tem bastante demanda pelo bitcoin”, comentou Josa durante o Morning Call Crypto da Mynt, disponível na íntegra no Youtube.

“Lembrando que o bitcoin também é um ativo de risco, então quando a gente começar a ver cortes na taxa de juros o mercado de ativos de risco como um todo vai mudar e pode ser que as coisas mudem bastante e o bitcoin acelere muito. Toda a perspectiva de trazer o bitcoin como ativo de reserva estratégica para um país de potência mundial como os EUA também pode acelerar muito essa narrativa. Então na minha opinião vai acabar batendo US$ 100 mil, a questão é só de tempo mesmo”, concluiu o especialista.

