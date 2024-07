Donald Trump vai cobrar R$ 300 mil por fotos em evento sobre bitcoin

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciou neste mês que vai participar da Bitcoin Conference, um dos maiores eventos do mercado de criptomoedas. Entretanto, quem quiser tirar uma foto junto com o político precisará desembolsar um valor salgado.

Informações divulgadas pela própria organização do evento apontam que Trump vai cobrar US$ 60 mil (mais de R$ 300 mil, na cotação atual) por pessoa para tirar uma foto com quem estiver no evento. Já os casais terão uma "promoção", podendo pagar US$ 100 mil.

Além das fotos durante a Bitcoin Conference, o ex-presidente dos Estados Unidos também realizará um evento de arrecadação de doações no mesmo dia em que discursará na conferência, no próximo sábado, 27, na cidade de Nashville, no estado do Tennessee.

Os interessados em participar do encontro com Trump precisarão pagar US$ 844.600, o maior valor que pode ser solicitado como doação individual de campanha em eventos como esse, segundo as leis dos Estados Unidos. A ideia é que o evento discuta especificamente a indústria de criptomoedas.

A presença de Trump na Bitcoin Conference ocorre em meio a um esforço de aproximação em relação ao mercado cripto durante sua campanha para as eleições presidenciais deste ano. O político reverteu sua posição sobre o setor e tem defendido e elogiado o segmento, defendendo que os Estados Unidos tenham uma postura mais favorável ao mercado.

O político chegou a se apresentar como um "criptopresidente" e defendeu que todas as unidades restantes de bitcoin deveriam ser mineradas no país. Sua campanha também passou a aceitar doações em criptomoedas, e Trump tem defendido uma mudança na postura do governo do país, com mais abertura ao segmento.

Além de Trump, o evento desta semana contará com outros nomes famosos, incluindo o ativista Edward Snowden — conhecido por defender o bitcoin — e a megainvestidora Cathie Wood, cuja gestora Ark Invest projeta que o bitcoin vai valer US$ 1 milhão até 2030.