Bitcoin pode cair até 10% em 2025, aponta análise

Bitcoin, a maior criptomoeda do mercado, pode enfrentar uma correção de várias semanas no início de 2025, segundo a analista técnica Katie Stockton. A fundadora da Fairlead Strategists indicou que padrões recentes de negociação estão emitindo um sinal de venda, apontando para uma possível queda de 10% no preço da moeda digital. As informações são da Business Insider.

De acordo com Stockton, o bitcoin pode cair para um nível de suporte em torno de US$ 84.500 (R$ 521 mil) nas próximas semanas, o que representa uma queda de aproximadamente 10% em relação ao preço atual. Caso o preço continue a cair além desse patamar, a analista prevê que o próximo nível de suporte seja em torno de US$ 73.800 (R$ 455 mil), o que implicaria uma desvalorização de 22%.

A queda abaixo da média móvel de 50 dias na última semana foi o principal gatilho para o sinal de venda de médio prazo, segundo Stockton. Esse movimento sugere uma compra excessiva no período recente, indicando que o preço pode precisar se ajustar para níveis mais baixos no curto prazo.

"Os indicadores de curto prazo, como o MACD diário e a média móvel de 20 dias, agora estão negativos, reforçando uma tendência de baixa de curto prazo," afirmou a analista em nota enviada aos clientes.

Correção como oportunidade de compra

Apesar da perspectiva de enfraquecimento no curto prazo, Stockton mantém uma visão otimista para o bitcoin no longo prazo. Indicadores mensais, como os estocásticos e o MACD, continuam a sinalizar um cenário positivo para a criptomoeda, especialmente no contexto do início de 2025.

"Enxergamos uma correção como uma oportunidade para adicionar exposição ao bitcoin, dado o suporte dos indicadores de longo prazo," destacou a analista.

Pós-eleição dos EUA

A queda do bitcoin nas últimas semanas ocorre após um forte rali impulsionado por fatores políticos e econômicos no final de 2024. A criptomoeda atingiu um pico histórico de seis dígitos em dezembro, mas começou a perder força, resultando em uma leve desvalorização de 1% no mês.

Mesmo assim, o desempenho anual do bitcoin continua impressionante, com um ganho acumulado de 116% em 2024, colocando-o como um dos ativos de maior valorização no ano.

Mercado cripto em alerta

A capitalização total do mercado de criptomoedas caiu cerca de 7% no último dia de 2024, atingindo US$ 3,41 trilhões (R$ 21 trilhões), segundo dados do mercado. Essa retração reflete a pressão sobre os preços de várias moedas digitais, à medida que investidores ajustam suas posições diante de um novo ano cheio de incertezas e desafios regulatórios.

Apesar disso, especialistas do setor ainda veem potencial significativo para o bitcoin e outros ativos digitais, especialmente em um cenário de maior aceitação institucional e avanços tecnológicos. A correção, portanto, pode ser apenas uma pausa em um mercado que continua a atrair investidores globais.