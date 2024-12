2025 será o ano do bitcoin? Lições que o mercado cripto deixou em 2024

Por Guilherme Sacamone*

À primeira vista, 2024 foi um ano extraordinário para o bitcoin. A maior e mais consolidada das criptomoedas atingiu novos patamares históricos, finalmente superando a tão aguardada marca de US$ 100 mil. O entusiasmo é evidente — e com razão. Esses feitos comprovam a resiliência e a convicção da comunidade Bitcoin, além de refletirem o crescente reconhecimento do seu valor no cenário financeiro global.

O Bitcoin trouxe uma nova liberdade, empoderando famílias e comunidades inteiras e demonstrando o potencial transformador dessa tecnologia. Em 2024, mais uma vez, vimos exemplos concretos de como a maior criptomoeda do mundo pode impulsionar a busca por uma nova alternativa financeira, combinando paciência, compreensão e o compromisso com um futuro melhor.

Bitcoin em US$ 100 mil

Alcançar os US$ 100 mil pode ser considerado o ato final de um ano que já começou fazendo história. Em janeiro, foram aprovados os primeiros ETFs de bitcoin nos Estados Unidos, facilitando o acesso ao ativo, tanto para investidores institucionais, quanto para o público em geral, sem a necessidade de adquiri-lo diretamente.

Além de aumentar a credibilidade, essa aprovação representou um marco na maturidade do mercado cripto, sinalizando maior aceitação regulatória e inaugurando uma nova era para os ativos digitais no sistema financeiro global.

Halving do Bitcoin

Outro evento marcante de 2024 foi o quarto halving do Bitcoin, que reduziu a taxa de emissão de 6,25 para 3,125 bitcoins por bloco. Esse evento reforçou o status do bitcoin como um ativo escasso e valioso, atraindo o interesse de investidores institucionais e individuais. Apesar de os impactos no preço não terem sido imediatos, o mercado respondeu positivamente até o fim do ano, refletindo confiança e interesse renovados.

Como qualquer outro ativo, o bitcoin também enfrentou correções ao longo do ano, como o episódio conhecido como “Bitcoin Bloody Monday”, em agosto, desencadeado por notícias negativas, vindas do mercado japonês. O preço caiu 20%, preocupando alguns investidores, especialmente os menos experientes. Contudo, esse episódio acabou se mostrando apenas um ponto de turbulência diante do novo recorde histórico alcançado em dezembro.

Perspectivas para o futuro

O bitcoin continua a destacar a importância de uma visão de longo prazo, posicionando-se como um dos investimentos mais sólidos para o futuro. As perspectivas para 2025 parecem ainda mais promissoras.

Historicamente, os períodos pós-halving têm sido marcados por valorizações expressivas.

A combinação de maturidade de mercado, adoção crescente e regulamentações robustas criou condições favoráveis para essa tendência de alta.

Com o avanço da regulamentação de criptoativos no Brasil e em outros países, a inovação constante e a confiança do consumidor continuarão sendo fundamentais. O setor demonstrou resiliência e capacidade de adaptação — qualidades essenciais para seu crescimento e aceitação global.

Vale lembrar que os fatores que impulsionaram o mercado cripto até o estágio atual não serão os mesmos que o levarão ao próximo nível. Tanto usuários quanto empresas já compreendem isso e estão preparados para orientar novos participantes. Assim, contribuem para que toda a comunidade e o mercado sigam evoluindo, criando soluções inovadoras e disruptivas para as necessidades atuais e futuras.

Com esses fatores em jogo, 2025 tem um potencial imenso para a expansão contínua das criptomoedas no mundo (sim, outro grande ano para o bitcoin), aprofundando ainda mais a integração dos ativos digitais no sistema financeiro global.

*Guilherme Sacamone é Country Manager da OKX no Brasil, exchange global de criptomoedas e empresa de tecnologia on-chain. Com vasta experiência em desenvolvimento de negócios, já trabalhou em empresas como Meta e Crypto.com.

