Os destaques do mercado em 2024: criptomoedas, Inteligência Artificial e surpresas globais

O ano de 2024 foi um dos mais marcantes da década para os mercados globais, com uma combinação de oportunidades lucrativas e perdas acentuadas. Desde a ascensão da inteligência artificial (IA) até os ralis em criptomoedas e apostas ousadas em títulos, investidores navegaram por um cenário financeiro imprevisível. Enquanto alguns colheram lucros expressivos, outros experimentaram frustrações em um ambiente de volatilidade crescente. As informações foram divulgadas em uma publicação da Bloomberg.

Criptomoedas: Recordes e novas lideranças

O mercado de criptomoedas teve um de seus melhores anos, impulsionado por eventos-chave. A aprovação de ETFs de Bitcoin nos EUA em janeiro e a vitória de Donald Trump na eleição presidencial em novembro alimentaram um rali histórico, levando o Bitcoin a ultrapassar a marca dos US$ 100 mil (R$ 610 mil) pela primeira vez.

A postura pró-cripto de Trump, que anteriormente era cético em relação ao setor, transformou o mercado. Prometendo tornar os Estados Unidos um centro global de ativos digitais, ele reverteu restrições anteriores e nomeou Paul Atkins para liderar a SEC, substituindo Gary Gensler, crítico de criptomoedas. Essa mudança gerou um influxo de mais de US$ 100 bilhões em ETFs de Bitcoin e outros produtos relacionados, enquanto ativos como MicroStrategy viram suas ações dispararem mais de 500%.

ETFs: O auge da especulação

Os ETFs consolidaram seu papel como instrumentos de alta especulação em 2024. Produtos que amplificam ganhos em ações populares, como o ETF NVDL, que duplicou os retornos diários das ações da Nvidia, acumularam bilhões em ativos. O NVDL alcançou mais de US$ 6,7 bilhões (R$ 41,1 bilhões), com um retorno impressionante de 350% no ano.

O ETF de Bitcoin da BlackRock, lançado em meio à onda de entusiasmo, foi outro destaque, atraindo um dos maiores fluxos de recursos do ano. Enquanto fundos que seguem o S&P 500 continuaram liderando em volume, os ETFs especulativos ofereceram retornos extraordinários para investidores dispostos a assumir riscos maiores.

Ações e desafios de timing

Embora setores especulativos tenham proporcionado ganhos significativos, os investidores individuais enfrentaram dificuldades no mercado de ações tradicionais. Muitos compraram ações em alta, apenas para vê-las recuar, e venderam ativos importantes, como Tesla e Nvidia, no momento errado. Esse comportamento resultou em ganhos modestos de 9,8% para investidores de varejo, abaixo do desempenho médio do S&P 500.

Gestores de fundos mútuos também sofreram. Com apenas 23% dos fundos superando seus benchmarks em novembro, muitos foram pegos de surpresa por um mercado em recuperação. Apesar do cenário desafiador, o rali das ações no segundo semestre reforçou o papel da paciência e do planejamento estratégico.

Argentina: De crise à recuperação

Investidores argentinos viram um dos maiores retornos de 2024, com a dívida soberana do país subindo 104%. A vitória do presidente Javier Milei e suas reformas fiscais trouxeram confiança ao mercado, atraindo investidores institucionais como Neuberger Berman e Lazard Asset Management.

Embora o desempenho dos títulos argentinos tenha sido notável, desafios persistem. O governo ainda enfrenta controles cambiais rigorosos e negociações complexas com o FMI. Apesar disso, o primeiro ano de Milei foi visto como um alívio para investidores em busca de oportunidades em mercados emergentes.

Imóveis comerciais: Reviravoltas e ganhos inesperados

O setor imobiliário comercial continuou a apresentar extremos em 2024. Proprietários de escritórios vazios enfrentaram perdas significativas, com títulos atrelados a edifícios como o 1740 Broadway em Nova York retornando menos de 75% do investimento inicial.

No entanto, alguns investidores colheram ganhos inesperados em contratos renovados. Um exemplo foi o prédio no Chelsea Market, em Nova York, onde o contrato da Google foi renovado, elevando o preço dos títulos atrelados ao imóvel de 63 para 90 centavos por dólar.

Surpresa na Espanha: Lucros de 2.900%

Uma das histórias mais surpreendentes do ano veio de um título esquecido na Espanha. Emitido há duas décadas e considerado sem valor, o título recuperou seu valor após o Banco Santander decidir honrá-lo. Em questão de segundos, investidores viram retornos de 2.900%. Essa decisão inesperada trouxe lucros expressivos em um mercado repleto de incertezas.

Japão e o efeito iene

No Japão, uma política monetária inesperada do Banco Central em agosto gerou volatilidade nos mercados, causando perdas em ativos de mercados emergentes financiados por ienes. No entanto, a recuperação foi rápida, e estratégias de carry trade voltaram a oferecer retornos positivos até o final do ano.

O papel da IA no mercado

O impacto da inteligência artificial foi sentido em setores como energia e telecomunicações. Empresas como a Talen Energy e a Lumen usaram a demanda por infraestrutura de IA para atrair novos contratos, gerando retornos superiores a 200% para investidores em dívida corporativa.